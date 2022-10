R2 | Premier revers pour Libramont, premier succès pour Arlon

Neufchâteau 61 Pepinster 54

En début de match, Leblanc plante une bombe (3-0) avant d’enchaîner: 7-7. Grâce à Henket et Jacquemin, les Chestrolaises virent en tête après dix minutes: 16-11. Neufchateau, pas en réussite à distance (2/14 en première période, 6/28 au total) reste en tête grâce au duo Jacquemin – Bruyns: 29-25 au repos. À la reprise, les ratés s’enchaînent. Pepinster revient à 32-30 avant que Neufchateau, qui a connu plusieurs passages à vide, ne reprenne un peu d’air: 42-32 sur une bombe de Deneve (28’). Pepinster profite des pertes de balle pour rester dans le match: 45-42. Neufchateau voit Laurent mettre deux bombes, Henket deux lancers et Jacquemin allumer à distance: 56-45 à cinq minutes du terme. Les filles de Thomas Celant gèrent les derniers instants: 61-54.

Rulles 73 – Spirou B 63

Et de trois pour Rulles qui réalise un excellent début de saison. Face à l’équipe qui avait pris le dessus en finale des play-off, Rulles a rapidement pris les devants, en menant 43-26 à la pause. "Alors que nous n’avions pas un bon pourcentage, assure Mathieu Fivet. Mais nous avons vraiment bien défendu. " À la reprise, Rulles enfonce le clou: 50-30 avant de voir Charleroi revenir à… 52-48. "Heureusement, nous remettons deux ou trois paniers pour reprendre de l’air. Et ensuite, nous avons géré", termine Mathieu Fivet.

Régionale II

Alleur B 60 – Libramont 57

Première défaite de la saison pour Libramont. "Après trois semaines sans jouer, je m’attendais à ce type de match", souffle Logan Draux. Face à un adversaire plus que prenable, les Libramontoises ont manqué de régularité. Jamais larguées, les Mauves, qui menaient 30-31 au repos, auraient clairement pu l’emporter avec un peu plus de justesse dans les décisions. "Nous menions d’un point dans les dernières minutes, mais Angleur est finalement passé devant. Nous avions pourtant su résorber un écart de huit points. Mais bon, nous avons manqué de rythme et de mouvements en attaque. Nous aurions dû jouer davantage à l’intérieur car en face, elles étaient en problème de faute."

Arlon 83 – Fleurus B 41

Si Arlon avait dû attendre dix matches pour décrocher une victoire l’an dernier, cette année, quatre matches suffisent. Et quelle victoire pour des Arlonaises qui ont étrillé une équipe de Fleurus diminuée. Les Hennuyères se sont accrochées jusqu’à 33-26, mais les six points d’affilée d’Arlon en fin de première période ont fait sombrer Fleurus, mené 59-33 à la demi-heure. "Vendredi, nous avons fait notre meilleur entraînement de la saison, dit Serge François. C’est une victoire importante, elle va donner de la confiance. J’espère que cela va nous lancer. Tout le monde a vraiment bien joué, le ballon a bien tourné, nous avons mis nos shoots. C’était vraiment un très bon match."