Bleid s’impose dans le choc et s’envole

La forteresse de Bleid (un but encaissé en six rencontres) a tenu le choc contre l’efficacité de Nothomb (3,2 buts inscrits par match jusqu’à hier soir). Les Pânis se sont imposés 2-0 avec des buts de Faye et de Collard et s’envolent au classement avec trois points d’avance. Parmi les poursuivants, Habay-la-Vieille, vainqueur de Tintifontaine (2-0), s’accroche, au contraire d’Aubange auteur d’une nouvelle contre-performance à Jamoigne (2-0). Dans le bas du classement, Arlon B a débloqué son compteur avec une victoire contre les Ardoisiers de Martelange (3-2).

Division 2B

Ochamps fait tomber Florenville, Les Bulles en prend huit

Florenville n’avait pas encore perdu en championnat. Leader avant ce samedi, le groupe de Morgan Matz s’est pris les pieds dans le tapis à Ochamps.

Sainte-Ode s’incline après avoir mené face à Libin alors que Les Bulles a encaissé huit buts à Bercheux.

Division 2C

Melreux chute à nouveau

Décidément, Melreux-Hotton ne parvient pas à décoller et est resté muet pour la quatrième fois de suite, cette fois face au voisin de Waha-Marche où Haurine a marqué le but décisif en fin de match pour un succès 0-1. Petithan, où le coach Olivier a démissionné, n’a toujours pas pris le moindre point avec un revers 5-2 à Marloie B samedi soir. Halthier continue son brillant parcours avec un cinquième succès de rang alors que Roy menait 1-0 au repos. Mais Bertimes, Jeusette et Grégoire ont inversé la tendance. Halthier compte donc 15 unités tout comme Nassogne qui s’est imposé sur le fil 2-1 contre Houffaloise B avec une réalisation de Knis en toute fin de match.

Division 3A

Sainte-Marie étonne

Sainte-Marie poursuit sa route en tête de la série avec un cinquième succès, ici 5-0 face à Rachecourt et 16 points sur 18. Charles Henry a signé un doublé. Toernich a été accroché à Waltzing où la méthode Ifkar va peut-être porter ses fruits (3-3).

Division 3B

Lutgen et Carlier en verve à Nothomb B

Nothomb B occupe la tête ce dimanche matin après sa victoire 5-1 contre Etalle. Robin Lutgen et Arthur Carlier, deux buts chacun, se sont illustrés. Muno, de son côté, ne décolle pas après un partage contre Marbehan.

Division 3C

Libramont B a mené 4 fois

Quel scénario ce samedi à Petitvoir où Libramont B a mené quatre fois (0-1, 1-2, 2-3 et 3-4) avant de se faire rejoindre en fin de partie via Jean-Michel Kraus. Avec Maxime Bigonville, les Mauves ont aussi terminé à dix après l’exclusion de Tom Octave en fin de rencontre. A Libin – Carlsbourg, il ne fallait pas manquer la première période et le doublé de Foulon. Le score de 1-3 n’a pas évolué après le repos.

Division 3D

Bourdon et Champlon en tête

Champlon a remporté le sommet avec une rose d’Adrien Dabe à un quart d’heure du terme face à Heyd. Dans le même temps, Bomal était accroché par Mormont B où Noah Thiry a répondu au but arrivé après deux minutes de Ponthir. Bourdon (7-2 contre Nassogne B) compte aussi 16 unités sur 18. Vanlinthout a inscrit un triplé. Rendeux était mené 2-0 à Harre-Manhay B, mais retourne avec les trois unités avec trois buts en vingt minutes via Mathieu, Cornet et Dupont.

Division 3E

Debout offre la victoire à Compogne dans les arrêts de jeu

Dans le derby entre Bourcy et Compogne, Grégory Debout aura été l’homme de la soirée avec un doublé, mais surtout une rose à la 93e minute pour le 1-2. En face, Jonathan Paso (ex-Compogne) avait égalisé à l’heure de jeu. Bovigny où Clause marque comme il respire (deux buts) s’impose aisément contre le voisin d’Halthier B (5-2) alors que Sainte-Ode n’a encaissé qu’une rose, grande première, contre Witry. Cougnet et Caprasse permettent à Montleban de gagner à Salm.