D’excellents, évidemment. C’est ici que ma carrière de coureur cycliste professionnel s’est terminée. Je n’ai pas oublié les moments vécus au WEX et à l’arrivée, ni l’émotion ressentie et partagée par toute ma famille. D’ailleurs, je n’étais pas prévu comme directeur sportif pour cette course, mais j’ai tenu à y venir. J’estimais que je devais y être, qui plus est, avec une équipe très forte. Nous venons ici pour repartir avec la victoire. D’ailleurs, je peux vous dire que tout autre résultat constituerait pour moi une grosse déception. Même si l’opposition n’est certainement pas à prendre à la légère. (NDLR: comme expliqué ci-dessus, Maxime avait tout bon jusqu’à ce fichu virage).

Une équipe très forte, mais qui va, malheureusement, valser en D2…

C’est vrai. Nous allons quitter le WorldTour. À moins d’un sauvetage sur tapis vert, mais je n’y crois guère. C’est regrettable, d’autant plus que l’équipe s’est très bien comportée cette saison. Nous payons cher les mauvais résultats de saisons antérieures. Cette année, nous nous positionnons au 12e rang. Grâce, notamment, à un Arnaud De Lie exceptionnel.

Votre protégé fait un tabac avant le départ. On peut presque parler d’une vraie rock star…

Ce n’est pas étonnant… Il n’existe d’ailleurs pas assez de superlatifs pour décrire sa première saison chez les pros. Nous nous étions donnés comme objectif de le faire progresser sur un programme relativement léger. Mais aujourd’hui (NDLR: hier) matin, que voit-on ? Notre Arnaud figure en 6e position au ranking UCI, encadré par tous les cadors du WorldTour. Qui plus est, il faut voir la manière avec laquelle il est allé chercher plus de 2 000 points UCI à lui tout seul.

Ce bulletin vous incite à lui faire franchir un palier dans la difficulté en 2023 ?

Oui, c’est clair. Mais il n’est pas question non plus de le griller. Arnaud disputera certainement quelques belles classiques, mais pas toutes… Par contre, il est clair qu’il sera notre leader sur plusieurs épreuves flandriennes.

Par contre, il ne souhaite pas participer à un grand tour ?

Nous en discuterons. La question mérite, en tout cas, à mon sens, d’être posée lorsque nous nous mettrons à table pour définir son programme.

Avec la probable rétrogradation, allez-vous perdre l’un ou l’autre élément de taille. Caleb Ewan, par exemple ?

Pour ce qui est de notre sprinter australien, les choses sont claires: il n’est nullement question qu’il s’en aille ailleurs. Cette année, en tout cas.

Par contre, au niveau de la direction générale de la formation, la semaine écoulée a été mouvementée avec l’annonce du départ de votre CEO John Lelangue… Pourriez-vous poser votre candidature pour lui succéder ?

(Rire) Non. Il faut que l’équipe se trouve au plus tôt un nouveau CEO, mais ce ne sera pas moi. J’espère qu’on trouvera vite la bonne personne pour mener la barque. Par contre, ce qui est sûr, c’est que celle-ci disposera d’un groupe de directeurs sportifs compétent et très uni.