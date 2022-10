Après un début de saison délicat, Gouvy reprend du poil de la bête et signe un troisième succès consécutif face à Arlon, qui lui, fait par contre du surplace.

Georis et Delvaux ont montré la voie à suivre aux Orangés, qui menaient 2-0 au repos. Lakaye a réduit le score pour les joueurs du chef-lieu à 20 minutes du terme.

Dans l’autre rencontre, Vaux-Noville a battu Ethe par 4 buts à 0. Le score affichait 1-0 à la pause grâce à une réalisation d’Arnaud Noël à la demi-heure.

L’exclusion de Logan Reichling à l’heure de jeu va précipiter la perte d’Ethe, qui encaissera trois buts dans les dix dernières minutes, signés un seul et même homme: Nicolas « Lucky Luke » Bauduin, qui tire plus vite que son ombre et a réalisé un véritable hat-trick.

LES RESULTATS

Gouvy – Arlon 2-1

Buts: Georis (38′, 1-0); Delvaux (42′, 2-0); Lakaye (71′, 2-1)

Vaux-Noville – Ethe 4-0

Buts: A. Noel (29′, 1-0); Bauduin (80′, 2-0; 83′, 3-0; 87′, 4-0)

CR: 58′ Reichling (Ethe)