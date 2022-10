Deux rouges et un penalty tuent Givry

L’entame de match est, d’ailleurs, nettement à l’avantage des visiteurs, qui déclenchent une première frappe après 54 secondes seulement, via Gabiam Ayite. Après dix minutes de jeu, Marloie, qui peine à franchir la ligne médiane, n’a toujours pas réussi trois passes d’affilée face à des Givrytois qui doivent frôler les 70% de possession de balle.

La première occasion franche échoit cependant aux Marlovanais. À la 19’, Dessart dépose le ballon sur la tête de Mohimont, isolé de tout marquage, mais la reprise du capitaine local est facilement captée par le solide portier tchèque Rehak, de retour entre les perches après quatre semaines d’absence. Six minutes plus tard, le même Mohimont est au corner. Devresse, à la manière d’un Pippo Inzaghi, met tout le monde d’accord dans le petit rectangle et fait chauffer le marquoir flambant neuf du stade (1-0). Koné, lui, joue les Ronald Koeman à cinq minutes de l’entracte, mais son obus des 30 m, sur coup franc, est écarté de la lucarne par un Jaa vigilant.

Givry n’a rien lâché, même à neuf

À la reprise, Givry remonte sur le terrain comme il avait commencé le match: avec les crocs. Et trois minutes suffisent à Djouahir, monté à la pause, pour trouver Itoua et son mètre 97 dans l’intervalle. Cette fois, le portier des Baloûches est battu: 1-1.

Cette égalisation galvanise encore un peu plus les hommes de Frédéric Herinckx. Marloie ne parvient plus à garder le ballon et une demi-volée de Kambuania oblige Jaa à sortir le grand jeu. Frédéric Jacquemart sort alors un 3-5-2 de son chapeau et lance son fils Matteo, ainsi que Talmas, dans la bataille. La partie est complètement débridée, la notion de "bloc équipe" n’existe plus ni d’un côté, ni de l’autre, et on se demande qui va ramasser l’uppercut fatidique.

Ce sera Givry, qui en prendra même trois: carte rouge pour Khelil à la 68’, penalty (léger) et but pour Marloie à la 80’, deuxième jaune pour Itoua à la 87’. Les vingt dernières minutes prendront l’allure d’une punition tout sauf méritée pour les Jaune et Noir qui, même à neuf, donneront encore des sueurs froides aux Famennois, en laissant M. Dufrasne armer le tir de la dernière chance.

Inutile de dire que les Canaris étaient pour le moins frustrés, au coup de sifflet final…

MARLOIE: Jaa 6,5 ; Gaziaux 6 (80’, Delvaux), Collard 6 (60’, Jacquemart), Devresse 7, Paquay 6 ; Letêcheur 6 (60’, Talmas), Dehon 6,5, Mohimont 6,5 ; Dessart 5,5, Mayanga 5, Micha 5,5.

GIVRY: Rehak 6,5 ; M. Dufrasne 6, Koné 6,5, Butovskis 6, Khelil 6,5 ; Herbeaux 6,5 (46’, Djouahir), Wérard 6,5, Itoua 5,5, Kambuania 5,5, Goury 5,5 ; Gabiam Ayite 5,5 (70’, Abderrabi).

Arbitre: M. Vahé. Assistance: 150.

Cartes jaunes: Collard, Letêcheur, Micha, Gabiam Ayite, Wérard, Kone, Djouahir. Lebrun (délégué de Givry).

Cartes rouges: Khelil (68’), Itoua (87’, 2 CJ)

Buts: Devresse (25’, 1-0) ; Itoua (48’, 1-1) ; Dehon (80’, 2-1 sur pen.)

25’, Devresse se montre le plus prompt sur un corner de Mohimont (1-0).

48’, Itoua, lancé par Djouahir, fixe Jaa (1-1).

68’, Jacquemart place Micha sur orbite, mais Khelil fauche l’ailier marlovanais. M. Vahé va directement à la poche arrière et dégaine la rouge.

80’, Abderrabi accroche légèrement Dessart dans un coin du rectangle. M. Vahé montre le point de penalty et Dehon ne se fait pas prier (2-1).

87’, Itoua laisse traîner le pied sur Devresse. C’est du moins ce que pense l’arbitre, probablement influencé par le cri du défenseur marlovanais. L’attaquant givrytois prend sa deuxième jaune de la soirée et est renvoyé à son tour au vestiaire.