2B | Ochamps fait tomber Florenville, Les Bulles en prend huit

Aligné dans son 3-5-2 habituel, Ochamps, où Albert et Clément Jourdan étaient finalement bien présents, débute bien le match. Mais sur sa première sortie, Florenville prend les devants. Mouton déborde sur son flanc, rentre dans le jeu et glisse dans l’axe pour Gomez. Le médian frappe. Le cuir arrive sur le bras de Baudot. Monsieur Collin désigne le point de penalty. Pas habitué à manquer ce genre de cadeau, Blandin envoie sur la gauche de Golinvaux: 0-1.

Histoire de réveiller son kop, Ochamps a le bon goût d’égaliser rapidement. Sur un de ses nombreux corners (NDLR: neuf corners pour Ochamps en nonante minutes, un seul pour Florenville), Albert tente la trajectoire rentrante. Gêné par T. Schroeder, Manderrier est surmonté: 1-1.

On retrouve Albert dix minutes plus tard. Un coup franc de Clément Jourdan est repoussé par Manderrier. Albert a suivi, mais il envoie à côté. Ochamps, très dangereux sur les phases arrêtées, continue son pressing. Les Canaris, qui ont parfois eu un peu trop de déchets, mettent le pied, arrachent le cuir, mais Albert et G. Schroeder manquent de précision dans le dernier geste.

À la pause, Morgan Matz n’hésite pas, il opère trois changements. Sans réussite puisqu’Ochamps continue à dominer les débats. Sur corner, Albert décide de tenter sa chance une deuxième fois. Cette fois, le haut de la barre vient au secours de Manderrier. Sur une de ses rares offensives, Florenville passe près du break. Gourmet se loupe, C. Blandin en profite et tente de lober Golinvaux qui claque du bout des doigts.

La chance de Florenville est passée car quelques instants plus tard, Robin et Gilles Schroeder se jettent pour récupérer le cuir. L’aîné centre, le ballon est repoussé dans les pieds de Robin Schroeder qui envoie une mine. Manderrier ne peut que constater les dégâts (2-1).

Si Morgan Matz tente le tout pour le tout en passant à trois derrière, Florenville ne parviendra jamais à inquiéter Golinvaux. Et en contre, dans les arrêts de jeu, Cottin profite du mauvais alignement de Georges pour aller tromper Manderrier: 3-1, trois points et la première place provisoire pour Ochamps.

Florenville, lui, n’a pas encore gagné en trois déplacements. Et la troupe de Morgan Matz va désormais enchaîner des rencontres à Orgeo, Saint-Hubert et Corbion. "Et si on oublie les duels, nous n’aurons toujours pas de victoire à l’extérieur dans trois semaines", précise Morgan Matz.

Le bulletin d’Ochamps

Golinvaux 6 mis à part le penalty et la claquette devant Blandin, il n’a rien eu à faire. Qu’il n’hésite pas à prendre une gorgée de Muco Rhinathiol entre deux bières ce soir afin d’éviter le rhume lundi matin.

Baudot 6 malchanceux sur le penalty. Match sobre pour le reste.

Gourmet 6 il a rapidement pris une jaune, mais cela ne l’a pas handicapé pour la suite. Une boulette devant Blandin qui aurait pu coûter cher. Très important dans le jeu aérien lorsque Florenville a (enfin) tenté le jeu plus direct.

Collard 8 l’homme du match. Toujours bien placé défensivement, il revient bien pour couper un centre de Vanhagendoren devant Blandin. Très bon dans l’anticipation et il n’hésite pas à amener le danger offensivement. Même parfois un peu trop. Ce n’est pas Sébastien Ricci, qui s’est cassé la voix à force de lui demander de rester en place, qui dira le contraire.

Gillet 6 de bons appels sur son flanc, mais il est parfois un peu timoré au moment de rentrer dans les duels.

G. Schroeder 7 s’il touche un euro à chaque fois qu’il met la godasse ou qu’il réussit un tacle, il ne tardera pas à être millionnaire. Une vraie "bête" physique.

B. Jourdan 7 aussi doué pour récupérer le cuir qu’avec un fumi ou un mégaphone à la main. Il a une capacité à orienter le jeu qui fait du bien à son équipe.

T. Schroeder 7 six et demi pour son match, où il a encore gagné un paquet de duels aériens et un demi-point bonus en plus pour le petit pont qu’il réalise quelques secondes avant le 1-1.

C. Jourdan 6,5 quel coup de patte ! Toutes les phases arrêtées qu’il a données ont amené le danger. Un vrai rôle de patron sur le terrain, notamment pour calmer tout le monde.

R. Schroeder 6,5 beaucoup de courses et le but qui permet à Ochamps de passer devant. Il serait encore plus fort s’il dépensait un peu moins d’énergie à discuter.

Albert 7 un but et un danger permanent. Il travaille énormément, parfois un peu stupidement comme quand il va faire le press tout seul sur le gardien. A tendance à un peu trop dézoner.

Le bulletin de Florenville

Manderrier 5 il est surpris sur le 1-1. Impuissant sur les deux autres buts. Un peu de déchet dans ses relances longues.

Mouton 5,5 c’est sa sortie de balle qui amène la phase du penalty. Il a globalement rempli sa tâche défensivement, mais trop de déchets à la relance.

Closse 6 aligné en défense centrale, le capitaine a fait son boulot.

Alexandre 6 face au remuant Albert, le défenseur central ne s’en est pas trop mal tiré. Sorti à la pause pour Maîtrejean qui a dû céder sa place sur blessure.

Georges 4,5 dommage cette petite touche de balle en trop qui a tendance à ralentir le jeu. Devrait tenter plus souvent de jouer vers l’avant. Match difficile face au physique de Schroeder.

Collette 5 aligné devant la défense au premier acte, où il a raté pas mal de relances, il a glissé dans l’axe défensif après le repos où il a rempli son contrat.

Gomez 5 mis à part le penalty de Blandin, la seule frappe cadrée du premier acte vient de ses pieds. Mais il n’a jamais su se sortir de la pression mise par Jourdan et Schroeder.

Boulanger 4,5 sur son flanc gauche, il a dû travailler défensivement, mais devant, on ne l’a pas vu. Oublie parfois de lever la tête et à tendance à aller s’enfermer au lieu de faire basculer le jeu. Il est capable de faire mieux, mais ne serait-il pas plus utile dans un rôle plus axial ?

F. Blandin 4 pas en réussite, il a presque tout raté. Mis à part deux phases arrêtées bien données qui auraient pu inquiéter l’arrière-garde d’Ochamps.

C. Blandin 5 pas sûr qu’il ait touché plus de dix ballons sur le match. Mais il marque encore son but et il a la balle du 1-2 au bout du pied.

Brunson 5 on sent qu’il a du football dans les pieds, qu’il a des idées, mais il manque un peu de justesse et de précision.

Vanhagendoren 5 il aurait pu profiter des espaces dans le dos de Schroeder, mais il n’a jamais véritablement osé prendre sa chance. Et pourtant, avec sa pointe de vitesse, il aurait pu faire des dégâts.

Matz 5,5 dès qu’il entrait en possession du cuir, il avait directement un joueur sur le dos. Difficile dans de telles conditions d’amener le danger.

Les autres rencontres

Dans les autres rencontres de la soirée, Bercheux n’a pas fait dans le détail face à Les Bulles. Les Bercheutois s’imposent 8-2.

Libin, lui, s’impose 1-3 à Sainte-Ode après avoir été mené 1-0 au repos. Zappala, Nollevaux et Vanderheyden ont répondu au but initial de Lanners.