Sart toujours aussi surprenant, Libramont encore décevant

En D3 amateurs, Libramont avait une belle occasion d’aller chercher sa première victoire en championnat, lors de son déplacement à Sprimont, une équipe qui ne compte qu’un seul point de plus que les Libramontois. Malheureusement, ces derniers vont retourner chez eux avec une nouvelle défaite, logique qui plus est, tant Sprimont a contrôlé les débats pendant plus d’une heure de jeu. Pourtant, les Mauves auraient pu arracher le partage en fin de rencontre, si le ballon de Nicolas Roset n’avait pas heurté le poteau et longé la ligne sans entrer dans la cage.