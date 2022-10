Guy François: C’était au Luxembourg, à Wiltz (D1), il y a trente ans. J’étais joueur-entraîneur. Mais je ne me rappelle plus du match.

Pol Leemans: C’était avec Marloie, en P2, à 1998. Je venais d’arrêter ma carrière de joueur, à Champlon. Mes genoux étaient foutus.

En quoi le Guy François, le Pol Leemans d’aujourd’hui, ont le plus changé par rapport à leurs débuts ?

G. F.: Je suis beaucoup plus calme, plus diplomate, par rapport aux joueurs. Aujourd’hui, il faut être moins direct. C’est bien que j’aie travaillé pendant 20 ans dans une ambassade (rires). J’ai appris à être un peu plus diplomate. Et j’étais beaucoup plus exigeant avant, tout en tenant compte qu’on est dans le foot amateur.

P. L.: Pareil, je suis devenu plus cool. Ou plutôt, j’ai dû devenir plus cool. Je ne vais pas dire que les joueurs sont rois, aujourd’hui, mais on ne peut plus se montrer aussi strict qu’avant. Il y a 20 ans, j’aurais interdit la pratique du mini-foot le vendredi. Allez leur dire ça aujourd’hui… Et le week-end, je m’emporte moins. Une gueulante, de temps en temps, cela fait du bien, mais souvent, c’est moi qui dois calmer les joueurs.

Se renouvelle-t-on encore après autant d’années ? Comment ?

G. F.: Un petit peu. Il faut toujours une remise en question, peu importe les résultats. Cela vaut pour les joueurs et pour les entraîneurs aussi. Moi, je ne suis pas de cours d’entraîneur. Je fais à ma manière. De toute façon, tout ce qui est basique, au niveau amateur ou même professionnel, ça reste la même chose. Ce qui change, ce sont les détails. Je lis quand même les nouvelles instructions (de l’ACFF) et je suis au courant de tout ce qui passe via Sébastien Faraon (responsable de l’école des jeunes, entraîneur P2) et Dany Noël (T2).

P. L.: Je varie au maximum les entraînements. Et, pour résumer, je dirais que ce qu’on faisait sans ballon il y a 25 ans, on le fait avec ballon aujourd’hui.

Quelle est la différence entre le foot d’aujourd’hui, et celui de vos débuts, au niveau amateur ? Qu’est-ce qui a le plus changé, le jeu ou les mentalités ?

G. F.: Il y avait plus d’entraînements avant. Il y a plus de puissance physique aujourd’hui. Tout va plus vite, dans tous les domaines. Le monde va plus vite, le foot va plus vite. Les mentalités ont le plus changé. Il n’y a plus les mêmes approches. Les joueurs ne font plus les mêmes efforts. Il faut concilier, de plus en plus, la vie privée, professionnelle, les études. Tout cela prend de plus en plus d’importance.

P. L.: La vitesse d’exécution a augmenté. Les joueurs doivent également être plus complets aujourd’hui. Autrefois, les attaquants attaquaient. Maintenant, je leur demande d’abord de défendre. Un ailier qui ne défend pas, c’est inconcevable de nos jours. Planter un but à une équipe qui défend à onze, c’est compliqué.

Quant aux mentalités, bien sûr qu’elles ont changé. Les joueurs étaient plus hargneux avant. Et ils ne partaient pas en vacances en plein championnat. Maintenant, c’est monnaie courante. Moi, quand je jouais, si j’avais un mariage le samedi, j’allais à l’apéro, je partais au match, puis je retournais au mariage. Maintenant, le foot n’est plus la priorité.

Pouvez-vous nous citer trois joueurs « modèles » que vous avez coachés ? Des joueurs que tout entraîneur aimerait avoir dans son équipe.

G. F.: Logan Reichling, pour la période arlonaise. Jacques Beckers (Bertrix). Et Olivier Nicolay pour Bercheux. Des garçons toujours présents dans l’équipe de base et de véritables personnalités sur le terrain.

P. L.: Le premier qui me vient en tête, c’est Benoît Gérard, à Marloie: toujours positif, toujours présent, toujours à 100%, en semaine comme le week-end. Je pourrais aussi citer Geoffrey Jalhay, Thibault Collard, Lionel Lecarte ou encore Mike Picard. Pas pour rien que ces garçons portent ou ont porté le brassard de capitaine…

La der pour François

Quand arrêterez-vous le coaching ? N’en avez-vous jamais eu marre ?

G. F.: C’est ma quinzième année à Arlon et c’est ma dernière. J’arrête.

J’en ai déjà eu marre, oui. Cela peut arriver quand l’entraînement n’est pas bon, quand il y a un problème avec un joueur, ou après un mauvais résultat. C’est une question de caractère. Parfois tu y penses pendant 10 minutes. Cela fait partie de la remise en question.

P. L.: J’entame ma 25e saison consécutive comme T1. Certains comportements m’exaspèrent ponctuellement, mais le virus ne m’a jamais quitté. Après, je dois avouer qu’à 61 ans, cela m’excite moins d’aller donner entraînement le mardi et le jeudi en hiver, quand il gèle. Le coaching le week-end, c’est ce qui me plaît le plus.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune entraîneur qui se lance comme T1 en première ?

G. F.: Je lui dirais qu’il doit avoir la faculté de prendre du recul au bon moment. Pour pouvoir gérer les moments difficiles. Ne pas réagir directement, à chaud.

P. L.: De ne jamais faire de commentaires négatifs à chaud, juste après le match. Pour le reste, je souhaite bonne chance aux jeunes entraîneurs. Avec l’évolution des mentalités, le « métier » va devenir de plus en plus compliqué. On arrive à une époque où, même en P1, il arrive qu’on doive aligner des garçons qui ne se sont pas, ou peu, entraînés la semaine.