Il s’agit également du deuxième podium du triathlète du CCC Tri en autant de participations aux Mondiaux XTerra. Il avait déjà décroché le bronze dans sa catégorie en 2015 à Maui.

Mathieu Louis, par ailleurs 19e amateur sur 424, et deuxième Belge amateur, a bouclé les 1500 m de natation, 28 km de VTT (950 m de dénivelé positif) et 9 km de course à pied (300 m de dénivelé positif) en 3h09′42′'.

Seuls deux Français sont parvenus à le devancer: Aurélien Lescure (3h04′31′') et Jonathan Marguerite (3h09′34′'). ce dernier étant revenu à huit secondes du vainqueur, alors qu’il comptait encore un retard de 2′47′' à l’entame de la course à pied.