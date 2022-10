« Dur de faire aussi bien que l’an dernier »

Outre les départs de Toussaint et Gagban, Longlier est surtout confronté aux blessures d’éléments importants dans sa ligne offensive avec les absences longue durée de Loïc Hatert et Samy Lahrach. "Cela fait beaucoup, constate Claude Petit. Attention, nous avons toujours Henri Noël devant. Pour moi, c’est un très bon joueur, mais je pense qu’il a encore les épaules un peu frêles pour porter la ligne d’attaque à lui tout seul. Mais nous allons y arriver. Et le principal, dans cette série complètement folle, c’est de se sauver le plus vite possible. Car d’une semaine à l’autre, tu peux passer d’une place dans les cinq premiers à une place de descendant. Maintenant, j’espère quand même que nous allons terminer dans le Top 5. Si c’est le cas, notre saison sera réussie. Et je suis confiant après notre victoire face à La Roche. Nous avons joué à dix pendant 85 minutes, mais les gars ont livré un match plein. Ils ont su former un groupe et se battre les uns pour les autres. Or, en P1, si tu parviens déjà à reproduire cela chaque semaine, tu as déjà réalisé un grand pas pour avoir de bons résultats."