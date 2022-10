« C’était un désastre »

Et Merelbeke a bu la tasse (65-85). "Waregem est un candidat aux play-off, poursuit Kevin Verhulst. Nous, on n’était pas prêt. On se prépare depuis 15 jours et on sera meilleur contre Neufchâteau. Notre objectif ? Se maintenir en TDM1. On a, maintenant, deux matches très importants à gagner, contre Neufchâteau et Spirou B. J’ai vu, en vidéo, le match des Chestrolais à Ypres, et un peu contre le Spirou en Coupe de Belgique. Ils ont été bons, ils jouent un basket bien organisé."