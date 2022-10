Basket (D2) : Les Chestrolais se déplacent à Merelbeke, pour une première victoire

Deux semaines après son bon match à Ypres, en ouverture du championnat, le BCCA Neufchâteau se déplace ce samedi soir à Merelbeke (Gand), avec l’espoir de décrocher sa première victoire. "On a entendu beaucoup de choses sur Merelbeke depuis le début de la saison, notamment qu’il y avait des problèmes avec des joueurs et que ça ne dérangerait pas le club de descendre et de se relancer en D3, avance Marc Hawley. J’ai vu leur match contre Waregem en vidéo et j’ai vu une équipe qui se battait et un coach qui en voulait. On verra. Mais je ne pense pas que ça va être si facile…"