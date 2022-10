C’est un match important. À notre portée, comme tous les matches, si on joue notre basket. Saint-Hubert va sûrement mettre la pression directement, mais on ne va pas se laisser faire.

Après trois défaites d’affilée pour entamer le championnat, il est temps de gagner, non ?

Oui. L’année passée, on avait l’habitude de gagner, c’est sûr. Là, on est bien conscient que c’est un niveau supérieur et qu’on affronte des équipes plus expérimentées. Mais je trouve qu’en dehors de nos pertes de balle, on a proposé un bon basket lors des deux derniers matches.

Moral et confiance sont toujours là ou l’équipe a déjà pris un coup sur la tête ?

Cela ne nous réjouit pas de commencer le championnat avec trois défaites. On a pris un petit coup, mais tout coup est bon à prendre pour réveiller les troupes et motiver tout le monde.

Vous connaissez l’équipe de Saint-Hubert ou c’est une inconnue, comme les autres équipes de la série ?

Ce n’est pas une totale inconnue. C’est l’équipe la plus familière de la série. On a déjà joué contre eux, en provinciale, il y a deux ans. Et ils n’ont pas fait beaucoup de transferts. La plupart des joueurs, on les connaît. Mais on ne les a pas vus depuis deux ans.

Mathys Van Hamme est de retour. Qu’est-ce que cela va changer ?

C’est l’un des piliers de l’équipe qui revient, donc ça ne peut faire que du bien. Déjà, ça fait un bon gars rapide en plus. Mathys a une bonne technique, il sait monter la balle et il sait où se placer. Il amène de la créativité et avec sa vitesse, il fait souvent mal à l’adversaire.

Avec Vukovic, vous avez une arme, un véritable n° 5, costaud, que Saint-Hubert n’a pas. C’est une clé du match ?

C’est une force pour nous. Il faudra bien le servir dans la raquette, aux bons moments. Il peut nous apporter énormément. Il faudra voir aussi comment Saint-Hubert va jouer en défense. Mais on devra jouer avec tous les joueurs, en équipe.

Les autres clés, pour créer la surprise ?

Notre rapidité. Et notre défense collective. Souvent aux moments clés, ça manque et ça joue contre nous. Il n’y a pas assez d’aide en défense et on se fait avoir. Il faut aussi rester solidaire et s’encourager jusqu’au bout. Parfois, quand on est mené, on sent de la tension.