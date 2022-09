Samed Kilic, l’agent de liaison

Le médian originaire de Noisy-le-Grand, en Seine-et-Marne, était sans club depuis le mois de juin et la fin de son contrat à Chambly qui venait de basculer à l’échelon inférieur. Il s’est entraîné individuellement depuis lors, sous la houlette d’un coach sportif. "Et de temps en temps avec un petit club du coin, histoire de garder le contact avec le ballons, précise-t-il . J’ai bien travaillé depuis que je suis arrivé à Virton. Il me reste à enchaîner les matches pour retrouver le rythme, mais je me sens prêt à jouer."

Leader technique

Il l’a fait durant les prolongations à Dessel. "Où, malgré la défaite, j’ai éprouvé de bonnes sensations", dit-il, convaincu de pouvoir se rapprocher du niveau qui lui a valu d’être appelé chez les Bleuets, au sein d’une génération qui comprenait aussi des éléments tels de Kingsley Coman, Benjamin Pavard ou Lucas Hernandez qu’on ne présente plus. "J’étais même capitaine de l’équipe en U20", précise le néo-Virtonais qui a également enfilé le brassard quelques mois seulement après son arrivée à Chambly. Un leader en puissance ? "En fait, on a souvent affirmé que j’étais un leader technique, répond un joueur qui peut quasi invariablement occuper les postes 6, 8 ou 10. En ce sens que je ne suis pas du genre à élever la voix sur la pelouse ou dans les vestiaires, mais je ne me cache pas, je sollicite le ballon, j’essaie de dicter le rythme et j’essaie de montrer l’exemple par mon implication."

Effectivement, le profil décrit par Christian Bracconi lorsqu’il n’a pas caché, fin août, qu’il était encore en quête d’un agent de liaison pour dynamiser sa ligne médiane. Samed Kilic pourrait donc être celui-là, à condition de dissoudre les doutes qui sont inévitablement apparus à la faveur de quelques campagnes un peu plus chaotiques. "Tout n’a pas été rectiligne, confirme Kilic qui a aussi dû soigner une pubalgie durant six mois lors de sa dernière saison auxerroise. Après l’AJA, j’avais des offres de Ligue 1, de Ligue 2, de l’étranger, mais il y a eu quelques trucs pas très clairs avec des agents, qui m’ont grillé dans certains clubs. Plus tard, après mon prêt à Cholet, je pouvais aussi filer en Ligue 2, mais les indemnités réclamées par mon club turc étaient trop élevées. Finalement, j’ai pu me libérer de mon contrat parce qu’il y avait du retard dans le paiement de mon salaire. Tout cela m’a un peu fait sortir des radars, mais mon passage à Chambly m’a fait du bien, d’autant que j’ai pu me ressourcer en famille. Je pense que je suis sur la bonne voie, même si j’en ai un peu dévié. Virton, c’est la D2, c’est un autre statut. J’espère grandir avec ce club."