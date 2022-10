Pour De Lie, un scénario parfait jus qu’au dernier virage

Au passage sous la flamme rouge, ils sont encore une petite quarantaine à croire en leur étoile mais bien calé dans la roue de Jasper De Buyst, son pilote préféré, Arnaud De Lie semble filer droit vers son 10e succès quand une chute va provoquer sa perte dans le dernier virage.

Rageusement, l’Ardennais remonte sur sa machine et parvient à recoller au groupe, mais il arrivera trop court pour jouer une victoire qui lui semblait promise et qui reviendra à un autre néo-pro, l’Alsacien Axel Zingle.

"Si je ne chute pas, je gagne, c’est sûr, peste celui sur lequel le sort semble s’acharner ces derniers temps. Mais cette fois, je suis le seul responsable."

La cause de sa chute ? Visiblement, un coup de pédale trop violent donné sur une portion de revêtement différent et plus glissant.

Aux yeux des spécialistes, notre Arnaud De Lie serait simplement trop puissant et devrait donc tempérer ses ardeurs. "Oui, aujourd’hui encore, Arnaud était au-dessus du lot, observe Maxime Monfort, son directeur sportif. Il était tellement fort qu’il colmatait seul toutes les brèches, quitte à faire mal à ses équipiers."

Quinzième sur la ligne, le Lescheretois doit donc patienter encore au moins un jour pour espérer fêter son dixième succès de la saison. Demain, il sera, en tout cas, désireux de se racheter au départ de Binche-Chimay-Binche.