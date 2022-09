Mieux gérer les infériorités numériques

Sadin, Delorge, Akhalaia, Lloci, Droehnle, Guillaume, Kilic: sur la pelouse de Dessel, on dénombrait une demi-douzaine de joueurs virtonais qui n’ont pas eu énormément voix au chapitre en championnat. Ont-ils manqué ainsi une bonne occasion de marquer des points ? "Je n’aime pas juger sur un match, rassure toutefois le T1 virtonais. Je ne suis pas du genre à donner une seule chance à un joueur et lui affirmer ensuite que le train est passé. Et à l’inverse, un gars qui joue moins mais livre un tout bon match n’a pas pour autant la garantie de devenir aussitôt titulaire. Ces garçons auront une chance supplémentaire s’ils montrent à l’entraînement qu’ils la méritent. Ce qui m’importe, c’est que tout le groupe travaille en bonne symbiose pour que chaque joueur soit prêt quand on fait appel à lui."

Le mois des jeunes

Bruges ce soir au stade Yvan Georges, Anderlecht vendredi prochain au stade Roi Baudouin puis le Standard à Sclessin le vendredi 21 (après un intermède consacré à la venue du Lierse le 15): Virton va essentiellement défier des équipes d’espoirs au cours des semaines qui arrivent.