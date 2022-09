3. CHLOÉ HERBIET. La Famennoise du WACO a collectionné les médailles nationales en seniores: l’argent sur 5 000 m, l’argent encore sur 10 km route et le bronze sur 10 000 m, ce qui lui a valu de décrocher son ticket pour la Coupe d’Europe de 10 000 m.

4. ROBIN BODART Déjà performant cet hiver avec plusieurs titres et un record provincial à la clé, il a enchaîné cet été à la perche, avec une 4e place au championnat de Belgique seniors (il a raté le podium au nombre d’essais) et un record provincial (5,35 m). Au décathlon, il a pris la 2e place du championnat national, en s’offrant un record personnel (7 355 points).

5. LOLA LEPÈRE Perchiste aussi, athlète de l’AC BBS également, la jeune Bertrigeoise, après une longue absence pour guérir une blessure récalcitrante, est quasiment revenue au niveau qui lui a permis de se hisser au sommet mondial de sa catégorie. Et, avec quelques concours seulement dans les jambes, elle s’est qualifiée pour le championnat d’Europe U18 où elle a pris la 5e place. En plus d’un titre national en scolaires.

6. JUSTIN MAHIEU Encore un retour marquant après une longue absence et même un passage sur le billard. Il s’est notamment hissé sur la 3e marche du podium au semi-marathon de Luxembourg, puis il a pris la 4e place du semi-marathon au Mondial des masters 35 ans. Enfin, dans la même catégorie, il est devenu champion de Belgique du 10 km sur route, descendant pour la première fois sous les 30 minutes sur cette distance.

7. LUCIE GRANDJEAN La Florenvilloise de l’AC BBS a dû retrouver ses meilleures sensations après un passage aux USA qui ne lui a guère réussi. Elle est clairement en bonne voie, comme en témoignent ses records provinciaux juniors sur 800 m et sur le mile et surtout son titre national sur 1 500 m dans la même catégorie.

8. SVENIA DE CONINCK Présente sur plusieurs fronts, la Dampicourtoise a multiplié les podiums en scolaires: or francophone en hauteur, argent francophone sur 100 haies, argent national en hauteur et à l’heptathlon, avec cinq records personnels au passage. En franchissant 1,74 m, elle s’est hissée à la 2e place de la hiérarchie provinciale en scolaires. Et elle a aussi pris la 7e place au championnat national toutes catégories.

9. JULIETTE LOTHAIRE Encore une athlète dont la préparation a été perturbée par une blessure. Ce qui n’a pas empêché la scolaire bertrigeoise de remporter un 4e titre francophone consécutif sur 800 m, de prendre la médaille de bronze au championnat national scolaires, de signer, à 17 ans, la 8e performance provinciale toutes catégories et de décrocher un ticket pour l’avant-programme du Van Damme.

10. JULIETTE THOMAS Le bronze au championnat national de 10 km sur route, l’argent au championnat francophone sur 3 000 m, l’argent aussi sur 5 000 m, au championnat de Belgique espoires. Sa saison en plein air, réduite à trois mois environ à cause d’une blessure, n’en a pas moins été fructueuse.