Jef Pirlot, icône de l’Excelsior, est décédé

On a appris ce vendredi le décès de Robert Pirlot, dit Jef, à l’âge de 71 ans. Véritable icône de l’Excelsior, cet avant-centre d’exception fut l’une des premières véritables vedettes du stade Yvan Georges dans les années 70. Ce Bellifontain avait rejoint le Faubourg en 1974, après avoir inscrit 99 buts en trois saisons pour l’équipe fanion de Bellefontaine. À Virton, il a formé un duo redoutable avec Robert Widart, empilant les buts avec la régularité d’un métronome. Il avait notamment marqué à 25 reprises lors de sa première campagne en Promotion. Il est resté chez les Verts jusqu’en 1980 avant de passer par Jamoigne et le Lorrain. En Gaume, près d’un demi-siècle plus tard, on le citait encore comme une véritable référence à son poste.