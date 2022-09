Devresse: « J’étais plus excité avant Habay »

Florent, vous affrontez Givry ce samedi. Mais dès lors qu’il y a eu tous ces changements chez les Canaris, est-ce que ce match revêt quand même un caractère spécial pour vous ?

Cela reste un derby et un adversaire dont j’ai porté les couleurs. Et j’ai hâte de voir ce que cette équipe est devenue. Mais j’avoue que j’étais plus excité avant d’aller défier Habay. Parce qu’il y avait quelques anciens de Givry et pas mal de connaissances en face. Dans mon esprit, cela ressemblait plus à un derby que celui qui arrive, même s’il reste à Givry deux ou trois joueurs ainsi que des comitards que j’ai côtoyés.

Vous avez pris quelques renseignements sur ce Givry new-look ?

Non. Mais j’ai eu quelques bons échos. C’est loin d’être gagné d’avance.

Comme beaucoup, vous avez pensé à un moment que votre ex-club n’alignerait pas d’équipe en D3 ?

Oui, clairement. Quand il a été révélé que seuls six ou sept joueurs étaient affiliés. Tant mieux pour eux qu’ils aient pu poursuivre. Pour le championnat aussi, afin d’avoir une série complète.

Vous êtes allés à Habay dans la peau de l’outsider et cela vous a réussi. Cette fois, vous allez endosser la tunique de favori, non ?

Vous croyez ? On affirme cela parce que notre succès à Habay est encore dans les mémoires, mais je me méfie clairement de cette équipe.

Si vous deviez comparer le Marloie actuel au Givry de la défunte campagne…

C’est compliqué. On a connu une saison tellement chahutée, avec une équipe qui n’était plus du tout la même en fin de saison. Et les adversaires n’étaient pas les mêmes que cette année.

Vous avez encore des regrets en pensant à la façon dont ça s’est terminé ?

Je me plaisais là-bas et je n’envisageais pas de départ jusqu’au moment où les soucis sont arrivés. Comme beaucoup, j’ai eu peur pour la suite. Avec Marloie, l’occasion se présentait donc bien. D’autant que j’allais retrouver Mattéo Jacquemart avec qui j’ai joué presque dix ans chez les jeunes à Bièvre et à Namur.

« D’autres priorités désormais »

À Givry, vous avez alterné entre la défense centrale et le milieu de terrain ? À Marloie, on va vous utiliser davantage comme un arrière ?

Pas spécialement. C’est le coach qui décidera.

Et vous n’avez toujours pas de préférence ?

Non. Quand j’étais à Virton, j’ai apprécié de jouer plutôt derrière, où j’ai emmagasiné pas mal d’expérience aux côtés de joueurs confirmés, mais depuis lors, c’est kif-kif.

Qu’est-ce qu’on peut attendre cette saison d’une équipe qui vient de s’imposer brillamment chez le leader ?

Pour ma part, je souhaite avant tout vivre une saison sans tracas extrasportifs. Et je pense qu’on peut aller chercher pas mal de victoires, finir dans la colonne de gauche.

Pas davantage ?

On a une bonne équipe, mais de là à dire qu’on vise le top 5 ou le top 3, il y a une marge. Certaines équipes ont cette ambition de rejoindre assez vite l’échelon supérieur. Si on peut les ennuyer, c’est bien, mais pour le reste, on préfère faire les choses tranquillement, sans pression. Gérer la pression n’est pas simple. Prenez l’exemple de Rochefort…

Mais retrouver un jour l’échelon supérieur, cela ne vous tente pas ?

Pas spécialement. Je suis arrivé à un tournant. J’ai d’autres priorités désormais. Le travail, la vie de famille. Je viens d’emménager avec ma copine. J’ai vécu une belle expérience avec Virton, mais cela exige pas mal de sacrifices. C e qui compte désormais, c’est de prendre du plaisir. Maintenant, cela n’exclut pas pour autant de rejouer un échelon plus haut.