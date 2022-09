Clijsters, Hingis, Jankovic, trois ex-n°1 mondiales, à Luxembourg

Du 19 au 23 octobre, un parfum de nostalgie soufflera sur la Coque de Luxembourg. Le Luxembourg Ladies Tennis Masters y accueillera en effet huit anciens grands noms du circuit WTA pour son tournoi sur invitation au terme duquel la gagnante empochera 40 000 €. Huit grands noms et parmi elles, trois anciennes n° 1 mondiales, puisque la Limbourgeoise Kim Clijsters, la Suissesse Martina Hingis et la Serbe Jelena Jankovic seront de la partie. Pour compléter l’affiche, les organisateurs n’ont pas lésiné sur les moyens puisqu’on pourra également voir à l’œuvre la Polonaise Agnieszka Radwanska, la Néerlandaise Kiki Bertens, la Slovaque Daniela Hantuchova, l’Allemande Julia Goerges et la Luxembourgeoise Mandy Minella.