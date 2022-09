"Mon programme 2022 sera repris par Milan Menten (NDLR: transféré de chez Bingoal), dit-il. En ce qui me concerne, je vais aborder un menu plus costaud. Au printemps, notamment, puisque je devrais être au départ des classiques flandriennes les plus prestigieuses."

+ À LIRE | Arnaud De Lie avant la FAC : " Au niveau de Philipsen, derrière Jakobsen "