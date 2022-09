Waltzing: duo inversé pour inverser la tendance

"La semaine qui précédait cette rencontre, nous avons longuement discuté avec Maxime Martin, explique l’intéressé, jusque-là coach de l’équipe U21 et T2 de l’équipe première. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions changer quelque chose. Maxime, qui a fait du très bon boulot à la tête de l’équipe première depuis plusieurs années, avait l’impression d’avoir tout donné et de ne plus pouvoir apporter davantage à cette équipe. Cette décision qu’il passe T2, et moi T1, nous l’avons prise en espérant qu’il y ait une certaine prise de conscience dans le chef des joueurs."