Je suis hypercontente, tout est différent ici, tout est plus grand. Il y a la philosophie de vie aussi, où la famille est mise en avant. C’est la raison principale qui nous a poussés, mes parents et moi, à choisir le Québec. Il y a une autre raison aussi…

Expliquez-nous ?

Une tante de ma maman vit ici, à 40 minutes de Montréal. Nous vivons chez elle pour le moment dans l’attente de trouver un logement. Elle nous a beaucoup aidés administrativement car immigrer au Québec est loin d’être simple.

Sportivement parlant, que savez-vous du niveau de la compétition ?

Honnêtement, pas grand-chose. Mon papa a déjà noué des contacts avec quelques gros clubs dans des villes importantes. Je vais certainement devoir passer des tests pour que l’on se rende compte de mon niveau mais actuellement, c’est encore flou.

Une intégration dans un sport-études serait envisagée ?

Oui, c’est une possibilité que je vais étudier. En tout cas, je pense que cela sera différent de la Belgique.

On vous sent amère ?

Disons que si c’était à refaire, je ne rejoindrais plus les entraînements de l’Aile francophone et l’école que je fréquentais à Liège. Non, je ne le ferais plus. Depuis cet été, j’avais d’ailleurs retrouvé les entraînements à la province avec Claudy Guillaume.

Pour quelles raisons ?

Le favoritisme envers certaines joueuses se ressentait trop fort et je le supportais mal. En outre, lorsque j’ai eu des problèmes à l’épaule et une déchirure la saison dernière, cela a été considéré comme une excuse. J’ai manqué un stage parce que j’avais besoin de repos ; il m’a été reproché de ne pas en vouloir assez. Cela a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Venons-en à Jamoigne. Vous en gardez de bons souvenirs ?

Oui, beaucoup. Nos deux dernières saisons avec Emeline et Eva ont été magnifiques, nous sommes passées de D2 en D1 et puis nous finissons à une troisième place qui aurait pu nous faire grimper en Superdivision.

Samedi aura lieu le derby entre vos deux anciens clubs, Jamoigne et Dinez. Qui voyez-vous émerger ?

J’espère que Jamoigne ne m’en voudra pas (rires), mais je vois Dinez gagner. Enfin, tout dépend de qui Jamoigne aligne et de la forme du jour.