Oui, mais c’est d’abord un succès d’équipe. Même si c’est gratifiant sur un plan personnel, d’autant que ce triplé nous offre un premier succès. L’an passé, une blessure au genou m’a écarté des terrains. Les médecins ont même préconisé un arrêt définitif, mais je suis toujours là et j’aspire à jouer quelques années encore.

Aviez-vous déjà inscrit un triplé en si peu de temps (NDLR: 9 minutes) ?

C’est mon record. J’avais toutefois déjà eu l’occasion d’inscrire deux ou trois « hat-tricks ».

S’agissant du derby, a-t-il eu la même saveur que lors des années précédentes ?

Le derby n’a plus du tout la même saveur. Pour être franc, je ne connaissais que deux, trois adversaires. En outre, nous avons joué devant une poignée de supporters car notre équipe A jouait en même temps face à Ochamps.

Toujours est-il que cette première victoire va faire un bien fou au moral de votre formation après un départ relativement décevant.

Cette victoire fait office de sacré boost. Depuis le début de championnat, nous n’avions que 11 ou 12 joueurs disponibles en ce compris des réserves. Face à Bertrix, c’était la première fois que nous pouvions coucher 15 joueurs sur la feuille, ce qui me fait penser que nous avons notre place plus en avant.

Un regain de confiance qui fera le plus grand bien, notamment quand on pense au 9-1 face à Tellin, score qui a sans doute laissé des traces.

C’est exact. Je pense que c’est d’ailleurs la défaite la plus cuisante de ma carrière, c’était un long chemin de croix. Nous n’étions que 11 dont 3 réserves sans compter les erreurs individuelles qui se sont payées cash ainsi qu’un arbitrage moyen. Cependant, je tiens à mettre en exergue la qualité des joueurs tellinois : j’ai été vraiment impressionné.

Orgeo va rencontrer une autre équipe B le week-end prochain, à savoir Neuvillers, un adversaire qui est a priori à votre portée.

Je m’en méfie, d’autant plus qu’il se murmure que ça sera la dernière de Jean-Pierre Deom, qui plus est face à un club dans lequel il a joué.

En parlant d’équipes B, que pensez-vous de celle de Libramont, votre club formateur ?

Libramont dispose d’une très bonne équipe, assez complète, alliant expérience et jeunesse. Selon moi, les Mauves ont les qualités nécessaires en vue de la bataille pour le titre.

Quels sont les objectifs d’Orgeo B ?

Ne pas réitérer nos contre-performances de la saison dernière. Il y a lieu de prendre du plaisir en engrangeant corrélativement des points. L’ambiance qui règne au sein du club est excellente. On ressent une véritable osmose entre le groupe de la A et de la B, d’ailleurs on ferme souvent la buvette lors des différents matches de la A (rires).