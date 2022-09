Les cinq matchs à suivre ce week-end en P2 et P3

1. Bleid – Nothomb (2A) Les deux leaders actuels, à égalité de points, et favoris des pronostiqueurs, s’affrontent samedi soir sur le terrain de Bleid. Le chiffre 6 est symbolique pour présenter la rencontre: 6 buts de plus marqués par Nothomb (16 contre 10) et 6 buts de moins encaissés par Bleid (1 contre 7). L’armada offensive des joueurs du Val d’Attert parviendra-t-elle à assiéger avec succès la forteresse des Pânis et de son dernier rempart Bruno Lott ?