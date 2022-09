Effectivement. Malgré quelques départs ou arrêts qui étaient attendus, l’ambiance au sein de l’équipe est toujours restée positive. L’ambition est juste de gagner le plus de matches possible avec des joueurs du coin.

Et avec vous toujours aux commandes. Qu’est-ce qui vous a incité à rester ?

Le club et les joueurs le souhaitaient malgré la descente. Et je ne voulais pas quitter le club sur un échec, d’autant que l’ambiance y a toujours été excellente. En plus, j’ai la chance d’être secondé cette saison par Corentin Vergottini.

Et vous signez des débuts plus que satisfaisants cette saison, non ?

Ils sont encourageants même si on aurait pu espérer un peu plus si en gérant mieux les avantages pris au marquoir contre Villers et Fouches. Mais ce qui est surtout rassurant, c’est l’assiduité des joueurs aux entraînements.

Comment se passe l’intégration des jeunes ?

Très bien pour le moment. L’entente avec les anciens est excellente et elle a été rendue encore plus facile encore par le fait que Dylan Renaudin, Titouan Dourte et Rémy Massut officiaient comme entraîneurs des U21 la saison passée.

Dylan Renaudin, c’est un leader parfait pour cette équipe, non ?

Il en possède toutes les qualités, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ce n’est pas un rentre dedans, mais il sait intervenir quand il le faut.

Et Rémy Massut, avec ses 5 buts en autant de matches, est important aussi ?

On attend qu’il marque et guide les jeunes. Jusqu’à présent, il le fait à merveille, même si cela a été plus difficile dimanche, lendemain de fête à Léglise… Avec un peu plus de réussite, il pourrait compter quelques buts de plus.

Ce succès dimanche contre Sainte-Cécile, c’était un match référence ?

Non, on a surtout été plus efficace que Sainte-Cécile. Comme référence, je retiendrais plutôt 80 minutes du match contre Villers.

Dimanche, c’est Habay, le leader. Un vrai test ?

Non, un match comme les autres. Nos ambitions ne sont pas celles d’Habay. Nous espérons simplement faire le meilleur match possible.