Anthony Moris (Union et Grand-Duché) 50 caps avec les Rode Leiwen et une belle montre de luxe en cadeau. L’histoire ne dit cependant pas si la montre provenait de la collection à Flavio.

Défenseurs

Tom Wallens (Longlier) Deux déclarations de sa part avant son retour en terre rochoise: 1. il en avait assez du terrain là-bas ; 2. Longlier s’arrête souvent de jouer après le repos. Exclu après 7 minutes, il a au moins confirmé une des deux affirmations.

Florent Devresse (Marloie) Une première titularisation après sa blessure et d’emblée une leçon de maîtrise au leader. Le célèbre Cours Florent.

Michel Espinosa (Virton) Un tackle inutile, une rouge évitable, une élimination qui l’était tout autant. On dit merci qui ? Merci Michel !

Médians

Felix Cop (Sainte-Marie) 17 ans et le patron du milieu de terrain sur la pelouse d’Athus. C’est bien la première fois qu’un cop fait régner sa loi à Athus.

Jérôme Jadot (Oppagne) 35 matches sans revers et les Zèbres de Messancy sont enfin tombés. Il fallait bien un spécialiste de la chasse pour s’en charger.

Isaac Kambunia (Givry) Un but, un assist et des sprints à profusion. Il a tout donné pour offrir à Givry un second succès. Isaac ou le sens du sacrifice.

Attaquants

Cyprien Breda (Meix-devant-Virton) Un quart d’heure, un but, trois points et surtout la première et tant attendue victoire de Meix. C’est de Breda qu’est venue la lumière.

Quentin Paquay (Gouvy B) Il entre une demi-heure, plante trois buts et fait plier Marloie B. Toujours utile de mettre le Paquay en fin de match.

Lionel Leitz (Orgeo B) Il a dégainé trois fois en neuf minutes dans le derby face à Bertrix. C’est fou toutes ces querelles de voisinage qui virent si rapidement au drame !

Bertrand Gobert (Corbion) Première titularisation de la saison, coup du chapeau avant même le repos et premier succès des Corbelots (5-0). Le roi Gobert a véritablement mis Wellin à l’envers.