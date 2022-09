Jean-François Collet revient au Stabulois avec Athus-Messancy

Dans le camp d’en face, Jean-François Collet retrouvera toutefois quelques têtes connues. "J’ai coaché Lucie Villers ou encore Margaux Pirenne, raconte Jean-François Collet. M ais depuis cinq ans, le groupe a eu le temps de changer. S’il existe des similitudes entre les deux clubs ? Non, pas vraiment. Le Stabulois dispose d’un énorme vivier, d’un gros réservoir de joueuses. Nous, nous n’avons pas énormément de monde derrière. C’est un peu la différence. Chaque année, le Stabulois peut intégrer des jeunes dans les équipes supérieures. C’est leur force. Maintenant, je remarque quand même que chaque année, le Stabulois recherche des renforts pour renforcer son équipe principale. C’est peut-être au détriment des jeunes. Enfin, ce n’est pas mon problème."

Sur papier, le Stabulois, qui espère intégrer le top 4 en fin de saison, part avec les faveurs des pronostics face à une formation qui découvre ce niveau. "Est-ce que nous sommes capables de battre le Stabulois ? À l’heure actuelle, ce serait en tout cas une grosse surprise pour tout le monde si cela venait à se passer, sourit Jean-François Collet. L’équipe que nous allons rencontrer est beaucoup plus forte que nous. Maintenant, même si cela paraît compliqué, rien n’est impossible."

« En phase d’apprentissage »

Au repos la semaine dernière, Athus-Messancy a débuté sa saison par une défaite à Stavelot voici quinze jours. "Nous sommes toujours en phase d’apprentissage, signale Jean-François Collet. Nous cherchons toujours le rythme de la division et nous aurons besoin de quelques semaines pour l’attraper. Nous n’allons rien lâcher. Ce qui m’a le plus marqué dans notre premier match ? La force des attaquantes adverses. Cela tape plus fort et plus vite qu’en première provinciale. Il faut donc continuer à travailler notre bloc. Mais malgré la défaite, je suis assez satisfait de notre prestation. Cela peut être un bon tremplin pour l suite de la saison. L’idée, c’est de parvenir à gagner quelques matches et essayer de décrocher notre maintien. Pourquoi n’avoir transféré aucune joueuse ? Une fille d’expérience aurait évidemment fait du bien, mais nous ne l’avons pas trouvée. Et puis, nous avons un groupe de treize joueuses. Je ne me voyais pas faire venir cinq filles et demandez à des joueuses présentes l’an dernier de prendre du recul."