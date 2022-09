Charles Van Hees 21e du semi de La Haye en 1h09.09

Nicolas Navet et Simon Semes, respectivement vainqueurs de la manche du Delhalle d’Hamoir et du 10 km de Beckerich, et Juliette Thomas, 2e du semi de Beckerich, ne sont pas les seuls à avoir porté très haut les couleurs de la Distance Running Project ce dernier week-end. Charles Van Hees s’est classé 21e sur 6495, et 3e en plus de 35 ans, du semi-marathon de La Haye (Pays-Bas) en 1 h 09.09.