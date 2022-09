Arnaud De Lie avant la FAC : "Au niveau de Philipsen, derrière Jakobsen"

(Rire). Oui, je me sens bien. Je l’ai prouvé dimanche à Paris-Chauny en attaquant. Je me suis fait plaisir en reconnaissant le parcours de la FAC avec Laurent. J’ai vu, effectivement, que j’avais abaissé le meilleur temps réalisé sur la côte de Roy.

Et pas un peu, semble-t-il…

De 38 secondes. Sur Strava, il était de 4’44 ; je l’ai amené à 4’06.

De bon augure pour dimanche, en sachant, évidemment, que tout le public veut vous porter à la victoire ?

Ce sera ma première arrivée sur le sol de ma province en tant que professionnel. C’est clair: je suis hyper motivé. C’est un parcours dur. La course se jouera certainement à l’usure. Si ça se joue au sprint, il faudra être vigilant, figurer au moins dans les quinze premiers à la sortie du dernier virage et attendre le bon moment car mine de rien, la dernière ligne droite est un faux plat montant. L’ensemble me convient, mais ce serait mieux encore si la pluie était au rendez-vous.

En parlant de sprint, depuis votre succès à Zottegem, le 23 août, le 9e de la saison, la roue n’a plus tourné dans le bon sens…

(Il coupe). Je ne vais quand même pas les gagner toutes… Pour remporter un sprint, il faut que tout fonctionne à 100%. Un seul petit détail peut tout anéantir. Dimanche, je suis idéalement placé dans la roue de Groenewegen lorsqu’un coureur provoque une vague. Ne parlons pas des chutes, des portes qui se ferment à 300 m, des écarts de l’un ou de l’autre, du sprint qu’on lance un rien trop tôt, un rien trop tard. À chaque fois, c’est une occasion manquée, mais il en viendra d’autres.

En quelques semaines, vous avez pu affronter tous les meilleurs sportifs mondiaux. Lesquels placeriez-vous sur le podium ?

En 1, Jakobsen ; en 2, Philipsen, en 3, j’hésite entre Merlier et Groenewegen, mais si c’est le Merlier du début de saison, c’est lui que je retiens.

« Je n’ai pas été laissé à l’abandon »

Dans cette hiérarchie, vous vous situez en quelle position ?

À mes yeux, Jakobsen est au-dessus du lot. Pour le battre, il faut qu’il ait un problème. Groenewegen et les autres, j’arrive à les devancer. Disons que je me situe au niveau de Philipsen. Entre nous deux, ça se joue au lancer de vélo.

Dans quels domaines avez-vous surtout progressé cette saison ?

J’ai gagné en explosivité, dans les efforts d’une à cinq minutes. Et évidemment, dans les sprints.

Sur les réseaux sociaux, il est souvent question du train Lotto, d’un train pas souvent à l’heure, voire même qui déraille…

Je ne suis pas d’accord. Je n’ai pas été laissé à l’abandon dans une seule course. Mais il faut aussi des automatismes et gagner en expérience. Comme je le disais précédemment, pour que ça marche, il faut être à 100%. C’est vrai qu’avec un Jasper De Buyst présent à chaque fois, j’aurais déjà plus de dix victoires, mais d’un autre côté, cette année, un Fabio Jakobsen a remporté l’essentiel de ses succès tout seul.