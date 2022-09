A Oppagne, Valère Lamy peut appeler Remy Bonjean

Vous avez fini 2es l’année passée, mais vous n’êtes pas cités parmi les favoris. Cela pique l’orgueil ?

C’est logique quand on voit les transferts qu’ont fait les équipes nommées plus tôt. Nous, mis à part les arrivées de Julien Wansart et Jérome Bonjean, on continue d’intégrer des jeunes. Et on a perdu quelques gars, comme Louis Debras. Nous jouons sans pression. Je ne me fais pas de soucis.

Vous rencontrez des problèmes offensifs (seulement 5 buts marqués). Une explication ?

Honnêtement, je n’en ai aucune idée. Pourtant, on a des Delatte, Palmers ou Piret, des gars qui savent marquer des buts. Quand on prépare des phases de jeu à l’entraînement, ça rentre assez facilement. Je pense qu’il faudra un déclic.

Formé en défense, vous êtes mis à toutes les sauces par votre entraîneur. Vous gardez un poste de prédilection ?

Non, je prends du plaisir partout. Le coach veut profiter de mon expérience. Pour l’instant, je crois être utile devant, même si je n’ai pas trop le sens du but.

Dans notre édition de mardi, Benoit Gridelet vous citait parmi les joueurs qui peuvent aider l’équipe A. Vous y pensez ?

J’y pense en effet et j’en ai déjà parlé avec Valère (Lamy, le coach) et Benoit. Cependant, avec mon boulot (technicien chez ORES), je suis de garde une semaine par mois. Je me considère donc plus comme un joueur de la B, mais Valère sait qu’il peut m’appeler s’il a besoin de moi.