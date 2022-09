Vingt ans sur les routes d’Ardenne-Gaume et d’ECW

À 60 ans, cet ancien militaire de Stockem et de Lagland, longtemps adepte de triathlon et des 2 000 et 3 000 m steeple en athlétisme, s’est reconverti au vélo depuis une vingtaine d’années. "À cause de blessures récurrentes en courses à pied, dit-il. Si la météo n’est pas trop mauvaise, je roule chaque jour entre 1 h 30 et 2 heures, ce qui me donne chaque année un total oscillant entre 8 000 et 10 000 km. "