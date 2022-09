Petit à petit, la Chestrolaise Janelle Jacquemin retrouve son niveau

Pendant de longues semaines, Janelle Jacquemin a donc suivi un programme de revalidation. Tout en continuant à venir suivre ses copines. "Mais rester sur le banc sans pouvoir monter au jeu, c’était vraiment compliqué. J’avais vraiment envie de rejouer, mais je savais aussi que ce serait long. Le lendemain de ma blessure, je savais déjà que je ne reprendrais pas avant le mois d’août donc je n’ai pas brûlé les étapes, note Janelle Jacquemin. Grâce au Centre AWBB, j’étais bien encadrée. Et on m’avait bien dit que je devais prendre mon temps. Désormais, j’ai un genou tout neuf."

Si vous demandez à Janelle Jacquemin si elle a déjà retrouvé son meilleur niveau, la jeune fille de 18 ans répondra par la négative. Pourtant, dimanche face à Alleur, après quelques premières prises de décision un peu hésitantes, la meneuse-ailière est montée en puissance, en réussissant quelques belles interventions défensives. "Je n’ai presque plus mal, confie celle dont le papa, Christophe, s’occupe de l’équipe de football de Neuvillers. Quand tu restes dix mois sans jouer, il te faut du temps pour retrouver le rythme. Mais cela commence à revenir. J’ai encore besoin de pas mal d’entraînements pour retrouver le niveau d’avant ma blessure."

Plus de basket chaque jour

Après sa victoire à Angleur, Neufchâteau a confirmé face à Alleur. Avec deux victoires en deux matches, les Chestrolaises, qui recevront Pepinster samedi, ont bien débuté. De quoi revoir les ambitions à la hausse ? "Je pense que nous devons viser une place dans la colonne de gauche, estime Janelle Jacquemin. En tout cas, il faut faire mieux que l’an dernier où nous avions été en lutte pour le maintien jusqu’au bout de la saison. Une grosse force offensive cette saison ? C’est vrai que lors de nos rencontres de Coupe, nous avons tourné autour des 80 points marqués. Et nos deux premiers matches de championnats sont bons. L’arrivée de Laura Henket ? C’est clair qu’elle fait du bien, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais ce qui n’a pas changé, c’est l’agressivité défensive que nous mettons."

Après avoir fréquenté le centre AWBB pendant quatre ans, Janelle Jacquemin a débuté ses études supérieures depuis quelques jours. "J’ai commencé des études en pharmacie à Namur, précise l’intéressée. Ne plus toucher le ballon tous les jours, cela me manque. Mais cela me permet aussi d’avoir plus de temps pour d’autres choses. Notamment pour me reposer."