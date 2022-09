Motocross : Arnaud Renard récompensé pour sa constance

"J’avais pris ma licence en MX1 et MX2, mais je visais surtout un bon classement en MX2. Mon ambition était de terminer sur le podium : mission accomplie", explique celui qui termine derrière l’inaccessible Tanguy Gabriel, champion dans les deux catégories.

« Moircy, le plus beau »

Avant d’aborder le dernier rendez-vous à Moircy, le pilote rochois restait sous la menace du jeune Noah Denil.

En terminant quatrième de la première manche, Arnaud est assuré de finir vice-champion et se libère pour la seconde à l’issue de laquelle il décroche la deuxième place. "C’est mon meilleur résultat de la saison, explique-t-il. Il faut dire que le circuit de Moircy est celui que j’apprécie le plus et il me réussit bien."

S’il n’a réussi que deux podiums sur la saison, Arnaud Renard a fait preuve d’une grande régularité tout au long de celle-ci et sa force principale réside dans le fait de prendre de bons départs.

Arrivé dans la discipline à l’âge de 16 ans en suivant les traces de son papa Pierre, pilote dans les années 90, Arnaud connaît des débuts assez difficiles, entachés de quelques blessures sérieuses. "Par manque d’expérience et de technique", avoue-t-il.

Passé par toutes les catégories, il arrive en MX2, où il évoluera encore la saison prochaine. "Même si ce n’est pas toujours évident à cause du travail et du manque d’infrastructures, je vais essayer de m’entraîner pour rester compétitif", termine celui qui se réjouit de pouvoir compter sur le soutien du garage Anquety, en plus de celui, inconditionnel, de sa famille tout entière.