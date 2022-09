Basket : Libramont est tombé sur plus fort face à Andenne

De son côté, Libramont a été sorti de la Coupe par Andenne (61-76), une formation de 1re régionale. Trop forts, les Namurois ? "Oui. On n’a aucun regret, commente Florent Piette. On a montré de belles choses. On n’a pas démérité. Mais la différence de niveau s’est vue sur le terrain. Et j’ai l’impression qu’ils n’ont pas forcé."

Libramont a entamé le match avec 10 points d’avance (5 points par division d’écart), mais Andenne menait déjà de 12 points à la pause. "C’est une belle équipe, qui joue juste. Ils ne sont pas très grands, mais ils ont du basket dans les mains et ça shoote à neuf mètres. Cela reste intéressant d’affronter des adversaires qu’on ne voit pas d’habitude et d’un niveau différent."

En Coupe de la province, Libramont n’a même pas dû jouer, puisque Bertrix a déclaré forfait.

« À mes yeux, Rulles est au-dessus de nous »

La suite, pour les hommes de Pierre Lesgardeur, ce sera le sommet contre Rulles, ce prochain samedi. "Un gros match, note Florent Piette. À mes yeux, Rulles est au-dessus de nous. Leur équipe tourne mieux. C’est le favori de ce match et du championnat."

Le dernier affrontement entre Libramontois et Rullots, c’était en demi-finale des play-off voici cinq mois. Avec la victoire surprise de Rulles en deux manches. "C’est une équipe jeune, avec un an de plus, c’est une bonne chose pour elle. Ils ont plus d’expérience. Alors que pour nous, c’est un peu moins bien…, glisse le pivot libramontois. Je pense qu’ils vont continuer sur leur lancée de l’an dernier. Mais on ne joue jamais pour perdre et on va faire ce qu’il faut pour les embêter. Il faudra faire preuve de caractère et d’envie. On a tiré les enseignements des play-off. La victoire de Rulles était méritée. On n’avait pas été au niveau."

Les Libramontois ont déjà perdu à Athus cette saison. C’est l’occasion pour eux d’envoyer un message dans la série. "On fera le point après le premier tour, quand on aura affronté tout le monde", conclut Florent Piette.