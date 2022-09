C’est relativement simple. C’est beaucoup de travail. Neufchâteau est un gros club, avec beaucoup d’équipes, qui évoluent dans des championnats provinciaux, régionaux et nationaux. C’est, par exemple, autant de règlements à connaître. Cela nécessite beaucoup de rigueur, de concentration et un suivi régulier. Cela demande du temps. Et après plusieurs années, la fatigue arrive.

On imagine que c’est une décision mûrement réfléchie ?

Bien sûr. J’ai commencé à y réfléchir à la fin de la saison dernière. Parce que je commençais à ne plus pouvoir suivre le rythme. La saison a été très longue pour les joueuses et joueurs, mais aussi pour les dirigeants. J’y ai réfléchi à nouveau durant l’été. En sachant que je ne pouvais pas abandonner avant que toute cette saison ne soit bien mise sur les rails. Je ne pouvais pas lever le pied, et céder le témoin, avant que mon travail ne soit terminé. En septembre, j’ai pesé le pour et le contre, et je viens d’annoncer ma décision au comité. Cela laisse maintenant deux mois au club pour se réorganiser.

Le timing est bien choisi…

La période actuelle, de septembre à novembre, est la plus légère pour quelqu’un qui occupe cette fonction de directeur sportif. La charge de travail est moins importante. Cela va recommencer en décembre, pour préparer la saison prochaine.

C’est une fonction très prenante ?

Oui. Parce que beaucoup de choses sont liées. Et je trouve que c’est plus facile quand la même personne a une vue sur l’ensemble, un regard sur tout. Faire moins, c’est baisser en qualité et ce n’est pas concevable. Ce sont les membres du club, les joueurs, joueuses qui bénéficient de tout ce travail. Et si on fait le boulot à moitié, il y a des répercussions importantes à tous les niveaux. On ne peut pas se le permettre. Je pense qu’il y a certainement besoin d’énergie nouvelle. Ou il faut peut-être revoir la façon de travailler. Pour moi, en tout cas, il y a un trop-plein. Je n’ai plus l’énergie, ni le temps, pour faire tout cela.

Il ne s’agit pas que de gérer les transferts des équipes ?

Non. Il y a bien plus de travail. C’est extrêmement vaste. Il n’y a pas de définition précise. Cela peut être différent dans chaque club. Moi, je travaillais avec une commission sportive. Il y a une certaine pression aussi, avec la fonction. Il faut du sérieux. Quand il faut trouver un entraîneur, il faut le trouver. Pas le choix. Quand il s’agit de caser les heures des entraînements, en fonction de la disponibilité de la salle, il faut trouver.

Vous avez apprécié ce rôle ?

Tout à fait. Ce sont des choses très agréables à faire. J’ai adoré faire tout ça. Et travailler sous pression, j’aime ça. Mais j’ai donné beaucoup. Et je n’ai plus l’énergie, ni la motivation nécessaires. Je préfère passer la main. Mon seul but, en prenant la fonction, était de rendre au club ce que le club m’avait donné, et j’ai le sentiment du devoir accompli. J’espère avoir contribué à ces belles années du club.

Vous n’êtes plus, non plus, membre du BCCA Neufchâteau ?

Non. J’étais membre du comité (avec la fonction de directeur sportif) et membre de la commission sportive, et j’ai tout quitté. Je ne suis plus que supporter du club. Et je suis, quand même, toujours affilié au club, puisque je joue dans l’équipe D, en P2.

On vous reverra, tout de même, encore au hall des Tanneries ?

Ah oui. Évidemment. Je ne suis fâché avec personne. Et je ne pars pas comme ça. Je peux encore être consulté. Ils ont tous mon numéro de téléphone.