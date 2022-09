Après avoir dégusté les pentes du Bondone, ils veulent voir Glasgow

Tout comme huit autres provinciaux, ce citoyen de Wolkrange a participé au récent mondial de Gran Fondo à Trente, y accrochant la 88e place sur 130 dans sa catégorie des 54-59 ans.

"Il faisait très froid sur les hauteurs. Il y avait aussi une descente de 20 km où le compteur dépassait les 80, 90 km. J’étais un peu tétanisé, mais au final, cela reste une aventure exceptionnelle", confie celui qui, voici cinq ans encore, n’avait jamais enfourché un vélo de course.

"Comme la plupart des jeunes de mon époque, j’ai commencé par le football. Jusqu’au jour où j’ai été victime d’une jambe fracturée. Je me suis mis alors à la gymnastique. Je pratiquais bien le vélo loisir, mais trente années durant, c’est surtout en salle de fitness que je me suis détendu car mon métier d’ingénieur automaticien à Rodange me prenait beaucoup de temps. Le cyclisme, j’y suis venu par hasard. J’ai accompagné un cousin qui s’en allait récupérer sa machine et je suis ressorti du magasin avec un vélo. Depuis ce jour, je roule tout le temps", lâche le jeune retraité.

« Je suis un adepte des longues distances »

De 10 000 km en 2019, Marc est ainsi passé à 15 000 l’année suivante, puis à 18 000, devenant en quelque sorte le Gargantua du vélo.

"Cette année, j’en totalise déjà 16 000. Je le répète, je suis avant tout un adepte des longues distances. Cela m’a notamment permis de perdre une douzaine de kilos, passant de 83 à 70 kg rien qu’en faisant du vélo. Dans la foulée, je me suis testé sur différentes cyclosportives, l’Espace Cycles, la Schleck, la Charly Gaul ou la Marmotte. Sans la moindre appréhension, même si habituellement, je m’entraîne en solo, à l’exception d’une sortie hebdomadaire avec mes amis du Cycling Arlon, comme François Karremans, lui aussi du voyage en Italie, ou Martin Outmanns."

Au cours de son aventure italienne, Marc Thill s’est joint aux éléments du SLC² emmenés par Steven Van Goidsenhoven.

Il compte bien les retrouver en Écosse, à Glasgow, ville retenue pour les mondiaux 2023.