Anthony Moris a bien mérité sa montre

Anthony, si on vous avait dit, il y a huit ans, que vous auriez effectué un tel parcours…

Je ne pensais pas du tout à cette perspective à l’époque. Je venais d’obtenir la double nationalité et j’étais prêté par le Standard à Saint-Trond quand j’ai été appelé pour la première fois en sélection. Et je n’étais pas encore un titulaire confirmé. Pour moi, c’était surtout une bonne occasion de me montrer. Plus tard, quand je suis passé à Malines, vu mon âge, je me suis dit que je pourrais atteindre un jour les cent sélections. Mais c’était avant mes deux graves blessures. Quoi qu’il en soit, je suis déjà très heureux et fier d’avoir franchi ce cap symbolique des 50.

Trop de pression face aux Diables

Vous aviez fait vos grands débuts face aux Diables rouges en 2014. Comme baptême du feu, difficile d’imaginer plus stressant, même si c’était en amical…

Effectivement. Et quand on est encore jeune, on se met trop de pression. Ça m’a desservi ce jour-là (NDLR: défaite 5-1). J’ai retenu la leçon, j’ai abordé le match suivant, en Italie, de manière plus détendue et j’ai livré un très bon match.

Ce partage (1-1) en Italie doit figurer parmi vos plus beaux souvenirs de l’équipe nationale jusqu’ici ?

Clairement. Il y avait du beau linge en face, les Buffon, Pirlo, Chiellini et autre Verratti.

Buffon qui était un peu votre idole, non ?

Avec Casillas, oui. Un grand gardien doublé d’un grand monsieur. Je lui ai demandé son maillot, il n’a pas hésité et m’a aussi demandé le mien, a pris le temps de s’entretenir avec moi. J’ai pris une leçon d’humilité ce jour-là.

Dans l’équipe UEFA de la semaine

Quels sont vos autres plus grands souvenirs avec le Luxembourg ?

Ce récent partage en Turquie alors qu’on déplorait quelques absences, qui prouve une nouvelle fois que le Luxembourg n’est plus un nain du foot international. Notre victoire en Irlande du Nord (NDLR: 0-1 en mars 2021) s’inscrit dans la même logique. Et je retiens aussi une courte défaite contre la Suède (NDLR: 0-1 en 2016, éliminatoires de la Coupe du monde) où j’avais sorti pas mal de ballons chauds. J’avais d’ailleurs été désigné dans l’équipe UEFA de la semaine pour l’occasion, aux côtés de garçons comme Ronaldo, Lewandowski, Kimmich, Payet ou Pjanic pour ne citer qu’eux. J’ai gardé une capture d’écran en souvenir.

Ce partage en Turquie, où vous avez mené trois fois au score, concédant le partage in extremis, il vous laisse quelques regrets ? Vous auriez pu finir en tête de votre poule de Nations League…

Pas sûr quand même que les Turcs auraient abordé de la même façon leur match contre les Féroé (NDLR: défaite 2-1 dimanche) s’ils n’avaient pas déjà été assurés de la première place contre nous. Je le répète, c’est la preuve qu’on grandit, mais c’est aussi une manière de se rendre compte que chaque petit détail compte. On concède trois buts, dont un sur un penalty léger et un autre sur un auto-goal.

Vos ambitions s’élèvent encore un peu plus après un tel résultat ?

Oui, on peut se mettre à rêver davantage. Dans les prochaines qualifications pour l’Euro, on sera dans le chapeau 4 au tirage et plus dans le 5. Cela peut augmenter nos chances. Mais on sait aussi qu’il faut le petit brin de réussite et que sur une période de qualification de près d’un an et demi, il faut aussi être épargné par les blessures, les suspensions pour se donner un maximum de chances.

Quelques mots sur votre début de saison avec l’Union pour terminer ?

Il est plus que satisfaisant. Bien sûr, il serait parfait si nous occupions la tête du classement, mais nous ne sommes qu’à un point de la 4e place malgré la dépense d’énergie sur la scène européenne. Et on a réussi un 6 sur 6 en Europa League.

Pas trop de regrets après l’élimination à Glasgow qui vous a écartés de la Champions League ?

Non car c’est un match qui nous a permis de grandir et de tirer de bonnes leçons avant de défier, et de battre, Berlin et Malmö. Cela a été bien plus difficile de digérer la perte du titre, lequel nous aurait conduits directement en poules de Champions League.

Vous étiez le roi des clean-sheets la saison passée. Vous en réussissez moins pour l’heure. Cela vous dérange ?

Pas tant que ça. La balle a plutôt bien roulé pour nous la saison dernière. Un peu moins désormais. Et puis, on fait désormais figure d’équipe à battre, au même titre que Bruges. On ne bénéficie plus de l’effet de surprise.