Un nouveau Mezouari, plus mature, à Libramont

Et pas besoin de chercher des heures pour trouver l’explication à cette défaite: l’absence totale des Libramontois durant toute la première période . "Et pourtant, le coach avait été clair à la théorie, confie Mohammed Mezouari. I l nous a bien rappelé de faire preuve de concentration et de rigueur dès l’entame de la partie. Et après moins de quinze minutes, c’était déjà 0-2. Si nous avions joué tout le match comme nous avons joué durant la seconde période, nous prenions les trois points. Après la pause, c’était un autre match. Nous manquons aussi un peu de chance puisque je touche la barre dans les dernières minutes. Si je pique un peu plus ma reprise de la tête, elle rentre. Mais bon, en attendant, c’est une nouvelle défaite et tout le monde avait la tête basse dans le vestiaire."

Avec la victoire de Meix, Libramont est désormais lanterne rouge. Mais cela ne va pas empêcher Mohammed Mezouari de dormir. Le jeune homme, passé par Bertrix et Virton, reste confiant pour la suite. "Évidemment que je garde confiance, glisse-t-il . Depuis le début de la saison, nous travaillons énormément afin d’être à la hauteur. Mais il ne faut pas le cacher, nous ne l’avons pas encore été. Mais je crois au groupe et j’ai confiance dans le coach. Il faut se servir de la seconde période de samedi pour avancer. Nous devons jouer chaque match avec la même envie. Pendant nonante minutes. À nous de nous remettre en question."

Un 9 ou un 10 ?

Si Mohammed Mezouari était présenté comme un pur attaquant, cette année, le Libramontois a reculé pour évoluer comme numéro 10. "Pendant la préparation, le coach me voyait comme un vrai attaquant, confie Mohammed Mezouari. Moi, je lui ai dit que je préférais jouer un cran plus bas, derrière l’attaquant. Nous avons pas mal discuté et il m’a fait confiance. C’est à moi de lui prouver qu’il a eu raison. Mon match de samedi ? En première période, c’était compliqué, nous abusions de longs ballons. Nous avons remis les choses en place à la pause. J’ai un peu plus décroché afin de venir chercher le ballon dans les intervalles et cela a bien fonctionné. La preuve avec le nombre d’occasions obtenues au deuxième acte."

Arrivé à Libramont l’été dernier, Mohammed Mezouari avait été présenté comme la possible révélation de la saison. Mais le jeune homme a surtout évolué en équipe B avant de disparaître de la circulation. Cet été, Mohammed Mezouari est revenu, un peu à la surprise générale. "Ce qui s’est passé ? J’ai changé, répond simplement Mohammed Mezouari. Je ne suis plus le même joueur. Déjà, j’ai retrouvé une condition physique. J’ai énormément bossé pour revenir à niveau et je continue car je sens que je peux encore progresser. Mentalement, je suis aussi plus calme, plus serein. Je suis plus rigoureux et plus strict avec moi-même. Bref, je suis devenu plus sérieux."

Tout profit pour Libramont qui aura bien besoin d’un élément créatif dans son triangle médian en l’absence de Vandaele.