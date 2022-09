Un descendant atomisé par un promu

Chatillon 11 – Tillet 5 Descendant de Régionale, Châtillon aligne une équipe new-look sans les Thiery père et fils. Mais la vieille garde veille au grain : Patrick Galliez, de retour, signe un triplé et Frédéric Guebs un doublé. La première paire évolue à son niveau en signant un six sur huit.