Sans ses atouts offensifs, Longlier fait de la résistance

Recruté pour remédier au départ de Toussaint et séduisant en préparation avant de subir une élongation lors de la journée inaugurale, Loïc Hatert risque de manquer énormément dans l’animation offensive. "Il était l’un des meilleurs en préparation, confirme Damien Tucci. Ce lundi, il attendait l’avis des médecins quant à une éventuelle opération. J’espère qu’il ne devra pas passer par là, mais quoi qu’il en soit, on s’attend à devoir s’en priver pour quelque temps."

Lahrach pas avant février ?

Pour Lahrach, les nouvelles ne sont pas meilleures. "Samy a forcé l’an passé, quand nous étions au tour final, poursuit l’entraîneur français, désormais citoyen de Charleville. Il a mal, c’est une pubalgie tenace qui va nécessiter un long repos. J’espère le récupérer en février."

Sacrés handicaps donc, pour une équipe qui n’en occupe pas moins la 3e place et vient de réussir un 7 sur 9 dans la foulée d’une petite gifle administrée par le FC Arlon (0-2). Quelques minutes seulement après ce revers du 3 septembre, Damien Tucci avait annoncé qu’il faudrait en revenir aux bases et à davantage de solidarité. Il a tenu parole. C’est un autre Longlier qu’on observe depuis lors. Peut-être moins séduisant, mais plus compact et travailleur. "Cette défaite aura été constructive, détaille le T1 longolard. On a redéfini les cadres de travail, en misant sur une préparation plus personnalisée, au sein de petits groupes. Des tests physiques ont été réalisés après la défaite devant Arlon et on a constaté que certains joueurs n’étaient pas à niveau. Ils se reposaient peut-être un peu trop sur leurs acquis."

Le schéma tactique a aussi subi des modifications. Exit la défense à trois, envisagée en début de saison, et retour à un 4-3-3 plus classique. "Une formule que les joueurs connaissent et maîtrisent mieux, précise Tucci. Et on a aussi récupéré des joueurs comme Henrotte ou Veriter qui ont un peu plus de vice et de métier pour amener quelque chose quand ils sortent du banc. Devant, on n’a plus de véritable finisseur, mais un garçon comme Henri Noël fait le travail, se met au service du collectif pour permettre aux médians de marquer. Pour l’heure, ça nous réussit avec ce 7 sur 9 qui aurait même se transformer en 9 sur 9 sans cette égalisation houffaloise de dernière minute. Mais on ne s’emballe pas. Dans les conditions actuelles, on va jouer match par match et on verra où ça nous mènera."