Regnier ne voulait pas laisser passer sa chance

Pas de quoi empêcher Gilles Regnier de trouver le sommeil en se mettant au lit vendredi soir. "Je n’ai jamais stressé pour le football, confie l’ancien portier de Mormont et Sprimont. J’aborde toujours les matches de la même manière. Le football, cela doit être du plaisir. Monter sur le terrain avec les mains moites, c’est la meilleure manière de passer à côté."

Et pour sa première, Gilles Regnier a sorti le grand jeu pour préserver l’avance de Gouvy en fin de match. "Je suis satisfait de ma rencontre, avoue Gilles Regnier. Je n’avais pas le choix de me mettre en évidence si je voulais compliquer les choix de Christophe (rires). Et puis, je retrouvais Pol Leemans, que j’ai connu à Mormont. Cela me faisait plaisir de le revoir, cela donnait une petite motivation en plus."

Il a compris le choix de Théo Scheid

Reste à voir qui sera titulaire la semaine prochaine pour la venue d’Arlon. "Je ne sais pas, ce sera à Christophe de trancher, répond Gilles Regnier. En préparation, nous avons eu chacun notre chance, mais nous avons eu peu de boulot à effectuer car nous avons dominé les matches de Coupe. Christophe a indiqué que Théo Scheid serait titulaire lors de l’ultime entraînement. Comme il l’a dit, il aurait fallu un mois de préparation en plus pour avoir une idée plus précise. Mais comme il connaissait déjà Théo de l’an dernier, il lui a accordé sa confiance. Ce que je comprends parfaitement même si évidemment, il y avait un peu de frustration. Mais il n’existe pas un numéro un et un numéro deux."

En attendant, Gouvy a confirmé sa victoire face à Sart. "Si nous sommes lancés ? Je l’espère, sourit GIlles Regnier. J’espère que nous allons continuer sur notre bonne lancée même si le match de dimanche face à Arlon ne s’annonce pas simple. Enfin, aucun match ne le sera dans cette série, tout le monde peut battre tout le monde. Et ce n’est pas plus mal selon moi."