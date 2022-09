1. Mahamane Touré (Saint-Mard): il a tout récupéré, puis relancé proprement. Le but de la victoire contre Jamoigne en prime.

2. Romain Evrard (Meix-devant-Virton B): une prestation éclatante contre Habay-la-Vieille, que ce soit comme défenseur ou comme milieu de terrain.

3. Mathieu Bossenec (Aubange): il a sonné le réveil des Frontaliers au moment où ils étaient au fond du trou. Un but et un assist en trois minutes.

4. Nicolas Lutgen (Vance): de semaine en semaine, il confirme son importance dans le dispositif vançois. Deux des quatre buts de son équipe à Tintifontaine.

5. Robin André (Martelange): à cinq minutes de la fin, il égalise alors que son équipe évoluait à 10 contre 11 et avait été menée quasiment tout le match.

Division 2B

1. Bertrand Gobert (Corbion): trois buts en une mi-temps pour décrocher une première victoire. Le héros de Corbion, c’est bien lui.

2. Théo Vanderheyden (Libin): un vrai poison sur son flanc. 3. Fabian Chenot (Grandvoir): il a bien contenu Merche pour empêcher Bercheux de développer son jeu. 4. Martin Collette (Florenville): le régulateur dans le milieu du jeu. 5. Alexis Legrand (Les Bulles): héroïque entre les perches pour laisser Les Bulles dans le match.

Division 2C

1. Théo Lejeune (Halthier): un triplé pour écœurer Melreux.

2. Quentin Paquay (Gouvy B): il rentre à l’heure et plante trois buts.

3. Arnaud Lecaillé (Aye): un gros match, fidèle à lui-même.

4. Guillaume Léonard (Erezée): une bicyclette lors d’un weekend arc-en-ciel.

5. Yohan Louvins (Tenneville): efficace en box to box et devant le but.

Division 3A

1. Félix Cop (Sainte-Marie/Semois): à 17 ans et en l’absence d’Éric Henrot, c’est lui qui a dirigé la manœuvre, avec brio.

2. Quentin Maes (Waltzing): le petit back droit de Waltzing s’est montré particulièrement costaud face à Messancy B.

3. William Saint-Mard (Saint-Mard B): très bon de bout en bout, il a réalisé la parade nécessaire en fin de match pour faire chuter Autelbas une première fois.

4. Alexander Belitchkovsky (Rachecourt): a fait mieux que dépanner à la place d’arrière droit qui n’était pas la sienne.

5. Evan Gustin (Ethe B): arrière central, il plante les deux premiers buts contre Aubange B pour montrer la voie à suivre.

Division 3B

1. Arthur Houard (Habay-la-Neuve): première titularisation pour le jeune de 17 ans qui a su tenir le zéro en défense.

2. Loïc Nihoul (Leglise): le portier a su se montrer décisif en arrêtant un penalty.

3. Antoine Jehenson (Villers-devant-Orval): un rôle de stoppeur qui lui va à merveille.

4. Jeremy Decoster (Nothomb): tout simplement infranchissable dans le choc contre Muno.

5. Gwen Verhelpen (Florenville): une entrée au jeu qui a permis à Florenville de ramener un point.

Division 3C

1. Lionel Leitz (Orgeo B): un triplé en 11 minutes, qui dit mieux ?

2. Nathan Rezette (Haut-Fays): il a dégoûté les attaquants de Warmifontaine.

3. Hugo Gillain (Tellin): il s’est offert un récital pour le week-end de la fête au village.

4. Jérémy Jacques (Ochamps B): il confirme sa bonne forme avec un doublé et un caviar.

5. Noa Douny (Bras): il a mis sous l’éteignoir l’attaque libinoise.

Division 3D

1. David Van Brussel (Heyd): le coach dépanne entre les perches et signe un clean sheet face au leader. Rien perdu.

2. Remi Marenne (Champlon): le médian à trois poumons, essentiel à la récupération et à la relance.

3. Quentin Piret (Oppagne B): son entrée à la pause dans le milieu a été décisive.

4. Thomas Grégoire (Mormont B): deux buts dans le premier acte pour mettre Mormont sur les rails et un troisième pour sceller la victoire.

5. John Mathot (Roy B): le médian a pris les toiles d’araignée et amené toute son expérience.

Division 3E

1. Alexandre Mahy (Sibret): un triplé lors de la victoire riche en buts contre Cobreville.

2. Arnaud Laurent (Lierneux): un doublé pour éviter que son équipe ne doute.

3. Olivier Clause (Bovigny): une excellente prestation dans le duel de haut de tableau.

4. Sylvain Dewalque (Vaux-sur-Sûre): un but qui vaut un 15 sur 15 pour les Etoilés.

5. Collin Remacle (Halthier B): un penalty salvateur à cinq minutes du terme et un premier point.