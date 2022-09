Difficile de répondre. Nous n’avons jamais annoncé que nous visions le titre et, dans les journaux, je n’ai vu personne dire qu’Oppagne était le favori du championnat. Mais nous savions que nous avions une équipe capable de jouer un rôle en vue en P1.

Vous avez déjà affronté les deux grands favoris (Gouvy et Freylange), un prétendant au Top 5 (Vaux-Noville), et une équipe qui restait sur 35 matchs de championnat sans défaite (Messancy). Et on ajoutera qu’avec un peu de réussite (Freylange et Chaumont, aidés par des erreurs d’arbitrage, ont égalisé en fin de match face aux Gaulois), vous ne compteriez pas onze points à l’heure actuelle, mais le maximum. Oppagne se pose désormais en véritable un candidat au titre ?

Non. Nous sommes contents d’être en tête, nous profitons, mais nous ne nous mettons aucune pression. La pression, on a vu ce que cela donnait la saison dernière… On va vivre un championnat passionnant. Personne ne se dégage, que ce soit devant ou derrière. Florenville a terminé le défunt championnat de P1 avec cinq points au compteur. Après cinq journées, tout le monde a déjà atteint ou dépassé ce total, hormis Freylange. Et on sait que cette équipe finira tôt ou tard par décoller même si Éric Picart ne peut tout régler d’un coup de baguette magique. Avec Rochefort en D3 (7 sur 15) et Freylange en P1 (2 sur 15), on constate d’ailleurs que ce n’est pas parce qu’on injecte, qu’on transfère des noms, que l’on est certain de réussir. Puis, quand on a l’étiquette de favori sur le dos, on est attendu partout.

Les frères Jadot ont toujours 100% de temps jusqu’ici et ils ont encore démontré toute leur importance samedi contre Messancy. Peut-on parler d’un Jadot-dépendance à Oppagne ?

Une Jadot-dépendance, c’est un peu fort. Un match de foot ne se gagne pas à deux. Mais on ne peut évidemment nier leur importance. Ce sont deux piliers qui prennent leurs responsabilités, qui prennent les choses en main dans le vestiaire quand cela va un peu moins bien. Toute équipe a besoin de leaders. Si vous retirez Burton et Delvaux à Gouvy, cela se ressentira aussi. Jordy et Jérôme font partie de ces joueurs qui bonifient leurs coéquipiers.

C’est bientôt l’ouverture de la chasse…

Oui, mais rassurez-vous, Jérôme ne va pas disparaître pendant deux mois (NDLR, il est garde-chasse). S’il a raté la fin du premier tour la saison dernière, ce n’est pas à cause de la chasse, mais d’une blessure au pied. Là, comme Jordy, il se rend compte de l’importance qu’il a dans le groupe. Les deux frangins sont impliqués à 400%. Je suis convaincu que Jérôme fera tout pour être présent au maximum. Après, je ne dis pas qu’il ne ratera pas un match…

Avec le recul, on peut dire que c’était une bonne chose pour Oppagne de redescendre en P1, non ?

Un mal pour un bien, comme on dit. Ce n’est jamais gai de connaître une descente, mais on ne peut cacher qu’on prend plus de plaisir aujourd’hui qu’il y a quelques mois en D3, quand on jouait chaque rencontre avec le couteau sous la gorge. Moi, ça me bouffait de l’intérieur. On peut enfin souffler un peu.

Ce retour en P1 permet aussi à des jeunes comme Antoine Borrey ou Justin Cornélis de se révéler. Cela procure autant de plaisir que les résultats, non ?

Oui, c’est chouette de voir des jeunes du cru s’épanouir sous notre maillot. Antoine, c’est un petit filou. Il dribble, il accélère… Il a déjà planté quatre buts, c’est super. Justin, c’est un 2005. Avec un vrai tempérament de Gaulois. Cette descente d’un échelon permet aussi à d’autres joueurs de s’affirmer. Valentin Raskin, Martin Bonjean, Martin Dropsy, William Guillaume, Yannis Fiacre… En D3, on les considérait encore comme des « petits jeunes ». En P1, ils sont appelés à devenir des cadres. Notre dernière campagne en D3 n’aura certainement pas été la plus agréable, mais elle aura permis à tous ces garçons d’emmagasiner de l’expérience. Et elle sera précieuse cette saison, car il faut rester les pieds sur terre. Ce n’est pas parce qu’on est premier après cinq matchs qu’il faut s’emballer. Surtout dans cette série où tout peut aller très vite, où chaque match sera compliqué. Samedi, on se rend à Assenois, qu’on a battu en Coupe (1-2). Mais des Leva, des Manand, ça peut faire mal à n’importe qui en P1.

Gouvy et Freylange ont déjà été handicapés par l’étroitesse de leur noyau depuis le début de championnat. Oppagne ne risque pas de connaître la même mésaventure ?

Je ne pense pas, car nous avons transféré trois garçons en fin de mercato (NDLR, Abdoulaye Camara d’Ougrée, Freddy Lopange de Tongres et Jeff Orsel Teumou de Schaerbeek), notamment pour pallier les absences de Steve Peeters et Johan Paquet. Nous avons aussi, en B, quelques éléments qui peuvent venir nous donner un coup de main comme Quentin Piret, Remy Bonjean ou Julian Wansart. Mais on n’est à l’abri de rien. Une saison n’est jamais un long fleuve tranquille, il y a toujours des obstacles, des imprévus. Regardez ce qui est arrivé cette semaine à Loïc Hatert, à Longlier (NDLR, il a été victime d’un accident de voiture).

Mais je suis convaincu qu’on surmontera plus facilement les difficultés que la saison dernière, parce qu’on a affaire à des garçons super impliqués. Comme l’a dit Jérôme Jadot, on voit sur le terrain des joueurs qui se battent pour le club, pour le blason. Ceux qui ont des petits bobos viennent à l’entraînement pour courir, c’est déjà un bon indicateur de l’état d’esprit des troupes. Il n’y a pas de mercenaires dans ce groupe.