En deux décennies, Virton a été sorti 12 fois par une équipe de calibre inférieur

Virton fâché avec la Coupe ? C’est presque un euphémisme de l’affirmer, tant les Gaumais ont manqué de belles occasions de défier une équipe de D1 ces dernières années. On a fait le compte. Depuis 2002, 20 ans donc, et ce déplacement inoubliable à Genk, alors champion en titre, les Virtonais n’ont plus affronté que trois équipes de D1 en Coupe de Belgique. Alors qu’ils auraient pu s’offrir au moins le double de confrontations du genre puisqu’ils ont été régulièrement sortis par des formations évoluant un voire deux échelons plus bas. Les Vert et Blanc, durant ces deux décennies, ont en effet été éliminés à 12 reprises par des équipes de divisions inférieures : Walhain (2003), La Calamine (2005), Lauwe (2006), Lyra (2007), Zele (2013), Waterloo (2014), Bocholt (2015), Torhout (2016), Rupel-Boom (2017), Dessel (2019, 2021) et Londerzeel (2021).