Axel De Lie passe lui aussi chez Lotto

"C’est fou comme le destin peut vite changer, explique-t-il. Au printemps, je ne considérais plus le vélo que comme un loisir parce que je m’étais dit que j’allais construire ma maison. Et là, me voilà déjà impatient de connaître le programme qui m’attend dans l’antichambre d’une équipe du WorldTour."