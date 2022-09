Arnaud Capitaine passe plus de temps à Athena que chez lui

Arnaud Capitaine le sait, son équipe est dans une autre dynamique que la saison dernière. Alors que l’équipe semblait parfois traîner son ennui dans les salles lors du défunt exercice, cette année, une vraie solidarité a vu le jour. Et pourtant, le groupe n’a pas fortement évolué. "C’est encore plus frustrant quand on se souvient de l’an dernier, commente Arnaud Capitaine. Mais par rapport à l’an dernier, c’est le jour et la nuit chez nous. L’ambiance, la dynamique, la cohésion, c’est totalement différent. L’ambiance permet aux filles de se lâcher et de s’exprimer. L’an dernier, nous n’avions pas un groupe, juste des individualités. Mais cette année, on constate une vraie émulation. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les filles rigolent ensemble, s’encouragent, s’épaulent. Bref, c’est un autre état d’esprit. Comment je l’explique ? Je vais encore parler de Sonia Laurent, mais son retour fait clairement du bien. C’est un élément moteur pour nous et elle a changé notre dynamique. Nous avons aussi les filles de P1 qui sont arrivées et qui réalisent de l’excellent boulot."

Samedi soir, Athena n’a pas fait dans la dentelle face au Stabulois. Supérieures dans tous les secteurs de jeu, les filles d’Arnaud Capitaine ont décroché un deuxième succès après celui obtenu à Aubel. "Nous n’avons pas laissé le Stabulois rentrer dans la partie. Tactiquement, je pense que nous avons réalisé un bon match, savoure Arnaud Capitaine. Il n’y avait pas photo entre les deux équipes, mais le Stabulois était dans un mauvais jour. Je m’attendais à vivre un match très difficile et j’aurais signé des deux mains pour une victoire 3-1. Mais au final, nous avons fait la course en tête pendant tout le match. Nous confirmons notre belle victoire à Aubel. Là-bas, je pense que nous nous y sommes rendus au bon moment. Car cette équipe va monter en puissance, ce sera du costaud."

À la tête de cinq équipes

Ce week-end, c’est un nouveau derby qui attend Athena. Les Nordistes se rendront en effet à La Vierre, qui n’a pas encore su prendre un set cette saison. "Je ne me fie pas aux deux premiers résultats de La Vierre, assure Arnaud Capitaine. Je connais cette équipe, je m’entends très bien avec le coach. Ce sera un vrai derby, difficile."

À Athena, Arnaud Capitaine est omniprésent. L’homme coache… cinq équipes. Autant dire qu’il passe plus de temps au volley que chez lui. "Je m’occupe de la Promotion Dames, de la P1, de la P2, de la P4 mixte et des pupilles, glisse Arnaud Capitaine. Si le club coule le jour où je m’en vais ? J’espère bien que non (rires). J’essaie justement de trouver des personnes motivées pour si je venais à partir ou à arrêter un jour. Pas compliqué de gérer entre toutes les équipes ? Si, ce n’est pas toujours simple, mais au moins, la routine n’est jamais là. Le plus compliqué, c’est les différents niveaux. Quand tu passes de la Promotion à la P4, tu sais que tu ne vas pas demander les mêmes choses. Combien d’heures je passe à Athena par semaine ? Vingt heures par semaine pour les entraînements et puis les matches. J’essaie de coacher chaque équipe le week-end, mais parfois, deux matches ont lieu en même temps, donc ce n’est pas possible. C’est aussi pour cette raison que j’essaie que d’autres personnes prennent la carte de coach, afin de pouvoir déléguer. Surtout pour les niveaux inférieurs où il faut surtout les encadrer."