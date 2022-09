Les Méchois prennent leur envol en D3

Cela se confirmait avec un début de match plutôt partagé même si Durbuy, avec ses individualités très techniques, monopolisait beaucoup le ballon. L’ouverture du score par Nkomb n’entravait pas les bonnes intentions méchoises et c’est assez logiquement que Nicolas Day, auteur d’une belle prestation ce dimanche, rétablissait l’égalité après une phase quelque peu confuse. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité somme toute logique.

La seconde mi-temps reprenait avec des Durbuysiens qui se montraient extrêmement dangereux. En l’espace de deux minutes, l’insaisissable Nkomb se créait trois occasions de but, mais un retour de T. Day et deux brillantes interventions de Brolet empêchaient les hommes d’Ousmane Sow de prendre l’avantage. Le temps fort de Durbuy était passé. Meix réagissait du tac au tac. Godfrin, d’une magnifique frappe enroulée, et Dewalque, d’un tir en pivot, montraient que tous les espoirs étaient encore permis pour les Gaumais. Le tournant du match survenait à la 71’. Bechet restait au sol après un contact avec Batantou. Sur la discussion qui s’ensuivait, Bouyaalan se voyait brandir un carton jaune. Il avait la mauvaise idée d’applaudir la décision de M. Bertholet qui n’hésitait pas un seul instant et renvoyait le capitaine durbuysien aux vestiaires.

À partir de cet instant, la pression locale n’allait faire que s’accentuer. Et après une belle reprise de la tête de Godfrin sur la latte, c’est finalement Breda qui offrait les trois points à Meix. Une tête de Kiwobo et un dernier coup franc donnaient encore quelques sueurs froides aux supporteurs locaux, mais le score ne changeait plus. C’est tout un club qui pouvait exprimer son soulagement et sa joie.

MEIX: Brolet, Blaise, Bechet, Schmit, Jacques (75’, Breda), Day T., Laurent, Gasparoto, Day N. (63’, Limpach), Godfrin (81’, Puffet) et Dewalque (90’, Gomrée).

DURBUY: Zalli, Semedo, Njamen (81’, Vaz), Da Silva, Kiwobo, Lumbila (71’, Turhan), Kanouté, Abdoulbaki (46’, Batantou), Nkomb, Rodrigues (78’, Bitumazala), Bouyaalan.

Arbitre: D. Bertholet

Buts: Nkomb (18’, 0-1), N. Day (28’, 1-1), Breda (88’, 2-1).

Cartes jaunes: Bechet, Njamen, Nkomb, Turhan, Breda, Semedo.

Carte rouge: Bouyaalan (2CJ, 71’)

Assistance: 100

Note du match: 6

18’, suite à une faute commise aux 25 m, Nkomb brosse un joli coup franc hors de portée de Brolet (0-1).

28’, T. Day s’arrache côté gauche pour tenter une frappe qui est repoussée dans les pieds de son frère Nicolas qui ajuste Zalli (1-1).

88’, le centre de Puffet arrive à Breda dont la reprise sur le piquet ricoche sur le gardien. Le "Cyp" ne laisse pas passer cette seconde chance (2-1).