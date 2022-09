Les Arlonais passent au travers, Vaux-Noville se relance

Arlon a pris un gros coup sur la tête avec ce 3e but encaissé juste avant la pause, à la suite d’une erreur individuelle, et ne s’en est jamais remis. Incapable de mettre la pression sur la défense novilloise après le repos. "Je ne comprends pas, poursuit Guy François. Il reste 45 minutes et on ne crée rien. On a eu deux ou trois centres, c’est tout. Pourtant, c’était l’occasion pour certains de prouver quelque chose. " Les absences (François, Lakaye, V. Hausman) ? "Ce n’est pas une excuse pour la prestation fournie. On a manqué de caractère, de volonté, d’engagement physique. On peut être inquiet quand on voit la manière."

Les Novillois ont, eux, parfaitement joué le coup. Et ce n’était évidemment pas à eux à faire le jeu après le repos. "J’aurais signé pour un point au départ, avoue l’entraîneur Pascal Jacquemin. On a resserré un peu derrière, avec trois gars dans le milieu. J’ai vu des gars qui se battaient. La discussion de mardi dernier a fait du bien. J’ai retrouvé mon groupe. On a vu un bloc qui travaillait ensemble. Chapeau aux gars, pour la mentalité, pour tout."

FC ARLON: Collin 5, Lejeune 5 (79’, Méloni), Moutschen 4, Cachbach 5, Vazzana 6, Hayon 5 (58’, Aigbedion 5), Dillenbourg 6 (81’, Davies), Poncelet 4, Daoust 4 (65’, A. Hausman 5), Rocca 5, Sicaja 3.

VAUX-NOVILLE: Wauthy 6, Picard 7, Lejeune 6, Clemens 6, Renard 6 (83’, Kettels), Plainchamp 7 (81’, André), Vandenbergh 7, Sagna 7, Bauduin 7, A. Noël 7 (68’, Hubert 6), Mayamba 6.

Arbitre: M. Alexandre.

Assistance: 80.

Cartes jaunes: Lejeune, Daoust, Renard.

Note du match: 5.

Buts: Noël (7’, 0-1), Bauduin (15’, 0-2), Rocca (31’, 1-2), Noël (45’, 1-3), Mayamba (90’, 1-4).

7’, sur corner, au petit rectangle, Noël profite du laxisme de l’arrière-garde arlonaise et se montre le plus opportuniste ( 0-1).

15’, au coup franc, des 30 m, Bauduin décoche une frappe imparable près du piquet (0-2).

31’, Cachbach centre de la droite et trouve Rocca au 2e piquet (1-2).

45’, mauvaise passe en retrait de Moutschen. Bauduin récupère le cuir et sert Noël (1-3).

90’, Clemens déborde et centre pour Mayamba, qui conclut (1-4).