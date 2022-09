Les adieux de Rachelle Hazée

Quant à Rachelle Hazée, des contacts noués avec un joueur québécois venu s’entraîner à Blegny durant un certain temps lui ont permis de prochainement intégrer un sport-études à Montréal.

Première performance pour Dedecker en D1

À la table, on épinglera pêle-mêle les sans-faute d’Eva Giannini et d’Aurélie Baijot, malgré les défaites de leurs équipes respectives, Jamoigne B et Castors A, la double performance d’Aloïse Lejeune lors de la défaite de Virton contre Malonne ou encore le premier succès de Juliette Dedecker en D1, face à la B6 An Massagé.

En Régionale, Rulles et Centre-Ardenne enchaînent avec un second succès. Dinez C décroche un second nul tandis que Joubiéval s’incline de justesse et qu’Aye a subi la loi de Braine-l’Alleud, dont les joueuses sont clairement sous-classées.